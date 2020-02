Avanti un altro, 22 Febbraio: Mary Visco sfiora 29 mila euro, ma sbaglia all’ultima domanda

Come sarà andato nel preserale di Canale 5 Avanti un altro come sarà andata la serata di ieri? Anche nella sera di sabato 22 Febbraio si è senza ombra di dubbio vissuto una serata davvero ricca di spunti all’interno del game di Canale 5: una puntata ricca di emozioni e divertimenti e come sempre con Bonolis e Laurenti al centro della scena con la consueta verve.

Come è logico che sia, però, è stato il momento della fase finale, quella dei game delle risposte al contrario la parte pi intrigante: ebbene, come è andata?

Cosa sarà successo nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 22 febbraio?

Avanti un altro, 22 Febbraio: Mary Visco sfiora 29 mila euro

Nella puntata di sabato 22 febbraio 2020, a primeggiare su tutti è Mary Visco da Roma. La concorrente 40enne prova a portarsi a casa 185 mila euro nel gioco finale.

Non ce la fa entro i primi 150 secondi e blocca il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. Mary sbaglia l’ultima e, per questo, non vince nulla.

aggiornamento ore 00.04

Nella puntata di venerdì 21 febbraio 2020, invece, al gioco finale c’era Carlotta da Roma. La 23enne laureata in Scienze della Moda e del Costume aveva messo gli occhi su 200 mila euro entro i primi 150 secondi. Non riuscendo nell’impresa e bloccano il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro, Carlotta sfiorava la vittoria, errando la terzultima domanda.

Aggiornamento ore 5.41

Nella puntata di giovedì 20 febbraio 2020 al contrario, disputava il game finale Ivan da Cagliari. Il 41enne disoccupato che ama il teatro e le moto provava a portarsi a casa 165 mila euro. Non ce la faceva entro i primi 150 secondi e bloccava il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. Ivan si fermava alla quindicesima e, per questo, tornava senza vittoria.

aggiornamento ore 8,01