Avanti un altro, 24 Febbraio: Jennifer da Roma al gioco finale per 165 mila euro, ecco come è andata

Nonostante la concorrenza de L’Eredità, continua l’impennata di ascolti e di gradimento del preserale di Canale 5 Avanti un altro. Anche ieri sera una puntata coi fiocchi. Ma, dal punto di vista del gioco, come è andata? Cosa è successo? C’è stata ancora una vittoria quanto alla scalata al montepremi?

Come ben sanno i fan del programma, da Paolo Bonolis e Luca Laurenti il vero motore dell’interesse è vedere il concorrente, nel game finale, provare a accaparrarsi il bottino rispondendo al contrario. Per questo: cosa è successo nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 24 febbraio?

Avanti un altro, 24 Febbraio: Jennifer da Roma al gioco finale per 165 mila euro

Nella puntata di lunedì 24 Febbraio, la numero cinquanta della nona edizione, a primeggiare su tutti è Jennifer da Roma. E’ la concorrente 19enne, studentessa al primo anno di Mediazione Linguistica a La Sapienza, grazie a due pescate fortunate e agli errori dei suoi avversari, ad affrontare il gioco finale. Jennifer si gioca 165 mila euro provando a dare le ventuno risposte errate consecutive entro i primi 150 secondi. La concorrente non riesce nell’impresa, sbagliando più volte l’undicesima domanda. Nei restanti cento secondi fatica ad andare avanti e blocca il tempo, e il montepremi, a 27 mila euro. Nell’ultimo tentativo sblocca la situazione ma si ferma, stavolta, alla tredicesima.

Nella puntata di ieri, domenica 23 febbraio 2020, ad affrontare il difficilissimo gioco finale è stata Sabrina Saveri da Samarate, in provincia di Varese. La 46enne disoccupata ha tentato di vincere i 150 mila euro nella fase finale. Sabrina non ce l’ha fa entro i primi 150 secondi; poi ha bloccato il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. Sembrava fatta per Sabrina che, nell’ultimo tentativo, sembrava inesorabile, ma per un errore alla penultima si è vista sfumare la vittoria.

Ancora più beffardo il finale della puntata di sabato 22 febbraio 2020, quando davanti al poliedrico conduttore si sedeva Mary Visco da Roma. La concorrente 40enne tentava di conquistare 185 mila euro. Come Sabrina, non era riuscita entro i canonici 150 secondi e la donna fermava il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. Se domenica Sabrina sbagliava la penultima, Mary, invece, cadde sull’ultima risposta.

