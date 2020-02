Avanti un altro, 25 Febbraio: Matteo da Roma vince 29mila euro, ecco come ha fatto

Continua il botta e risposta in tv tra L’Eredità, che prosegue la crescita di ascolti e il grande consenso del pre serale di Canale 5 Avanti un altro. Anche ieri sera c’è stata una super puntata, e soprattutto emozioni fortissime nel gioco finale. Ma perchè? Come è andata? Cosa è successo?

C’è stata ancora una vittoria del montepremi?

Come si sa, nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti il vero clou arriva al game finale, quando il campione della puntata tenta di conquistare il bottino rispondendo al contrario. Per tale ragione: cosa è successo nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 25 febbraio?

Avanti un altro, 25 Febbraio: Matteo da Roma vince 29mila euro

Nella puntata di martedì 25 febbraio 2020, ad affrontare il gioco finale è Matteo da Roma. Il 29enne musicista in un duo blues ha l’opportunità di vincere 250 mila euro entro i primi canonici 150 secondi.

Non riesce nell’impresa e prova a portarsi a casa 29 mila euro. Nell’ultimo tentativo Matteo risponde a tutte e ventuno le domande, e diventa l’ottavo vincitore di questa edizione. In totale sono stati vinti nelle 51 puntate andate in onda 207 mila euro.

aggiornamento ore 00.04

Quanto a lunedì 24 Febbraio, la puntata cinquanta della nona edizione, al comando vi era Jennifer da Roma. La 19enne studentessa di Mediazione Linguistica a La Sapienza gioca per 165 mila euro e non riuscendo a vincere nei primi 150 secondi cala il montepremi a 27 mila euro. Si ferma, poi, alla tredicesima e non vince alcunchè.

In precedenza, domenica 23 febbraio 2020, si giocava l’exploit la signora Sabrina Saveri da Samarate, in provincia di Varese. La 46enne disoccupata ha puntato a 150 mila euro nella fase finale, ma dopo i 150 secondi è scesa a 29 mila euro. Nonostante l’ottima prova, per un flop penultima Sabrina ha perso la grande chance.

aggiornamento ore 3,49

Stessa sorte, forse ancor più mesta, per il campione della puntata di sabato 22 febbraio 2020, con Mary Visco da Roma. La concorrente 40enne giocava per il totale di 185 mila euro. Anche per lei nulla da fare nei 150 secondi.

Dopodiché, la campionessa della serata ovviamente come da regolamento stoppava il tempo, e giocava dunque per un montepremi pari a 29 mila euro. A differenza della leader che sarebbe succeduta domenica, invece la signora Mary era ancora più sfortunata, cadendo alll’ultima risposta.

aggiornamento ore 8,55