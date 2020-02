Avanti un altro, 28 Febbraio: Filomena D’Amato punta 29 mila euro, come è andata da Bonolis

Altra serata emozionante e alla ricerca del bottino con le risposte al contrario, cioè errate, per il programma game show del pre serale di Canale 5 Avanti un altro.

Se nelle scorse giornate si sono viste importanti vincite al gioco finale ieri sera, invece, che cosa è successo?

Qualcuno sarà riuscito a incassare la vittoria del montepremi? Ecco cosa è successo nel pre serale di Bonolis Avanti un altro del 28 febbraio.

Avanti un altro, 28 Febbraio: Filomena D’Amato punta a 29 mila euro

Nella puntata di venerdì 28 febbraio 2020, ad affrontare il gioco finale è Filomena D’Amato da Imola. La studentessa 28enne di Infermieristica, che si mantiene lavorando come cantante, ha l’opportunità di portarsi a casa 160 mila euro.

Non ce la fa entro i primi 150 secondi e blocca il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. Filomena non va oltre alla quattordicesima e, per questo, non vince nulla.

Invece, giovedì 27 febbraio 2020, al gioco finale vi era Giorgio Incagnola da Fiumicino, in provincia di Roma. Prima ha giocato per 170 mila euro. e poi per 28 mila euro ma si fermava alla quattordicesima e, per questo, torna a Fiumicino a mani vuote.