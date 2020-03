Avanti un altro, 29 Febbraio: Brunella Frontera, da 250 a 29mila euro, come è finita da Bonolis

Altra serata da vero pathos, specialmente nel gioco finale delle risposte errate, quanto alla consueta e spasmodica ricerca del bottino con le risposte errate per il programma game show del pre serale di Canale 5 Avanti un altro.

Se nelle scorse giornate si sono viste diverse vincite al gioco finale ieri sera, invece, che cosa è successo? Ci sarà stato un altro successo? Qualcuno sarà riuscito a incassare la vittoria del montepremi?

Ebbene, ecco cosa è successo nel pre serale di Bonolis Avanti un altro del 29 febbraio.

Avanti un altro, 29 Febbraio: Brunella Frontera, da 250 a 29mila euro

Puntata effervescente quella di sabato 29 febbraio 2020 del game show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Nel giorno che contraddistingue l’anno bisestile, debutta nel Salottino il personaggio del coreografo, interpretato dall’ex “cognato dell’alieno” Nino Tortorici.

A primeggiare su tutti nel preserale di Canale 5 è Brunella Frontera, l’esuberante ristoratrice di Montalto Uffugo, provincia di Cosenza. Nel gioco finale la concorrente calabrese tenta l’assalto ai 250 mila euro. Brunella fatica a ingranare, facendo passare i 150 secondi senza arrivare a metà percorso. Per l’ultimo tentativo blocca il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. La concorrente si ferma alla tredicesima domanda e, per questo, torna a Montalto Uffugo a mani vuote.

Invece, nella giornata di venerdì 28 febbraio 2020, al gioco finale ecco Filomena D’Amato da Imola. La studentessa 28enne di Infermieristica, giocava all’inizio per 160 mila euro.

Non ce la faceva entro i primi 150 secondi e bloccava il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. Filomena non andava oltre alla quattordicesima e, per questo, non vinceva nulla.

Anche nella puntata del giorno prima, quella cioè di giovedì 27 febbraio 2020, al gioco finale giocava un concorrente che tornava a casa con un nulla di fatto: si trattava di Giorgio Incagnola da Fiumicino, in provincia di Roma. Prima per170 mila euro e poi per 28 mila euro, cadeva alla quattordicesima e, per questo, tornava a Fiumicino senza bottino.