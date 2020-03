Avanti un altro, 3 Marzo: Roberto Greco da Cispiano gioca per 29 mila euro, ecco come è andata

Cosa sarà successo ieri da Bonolis e Laurenti nel programma game show di Canale 5 Avanti un altro? Come è andata a finite l’ultima puntata? Come sappiamo, ogni sera, prima del tg, a Canale 5 va in scena il tanto apprezzato programma di Bonolis relativo alla possibile vittoria dando le risposte ‘errate’.

Nei giorni scorsi ci sono state diverse vincite al gioco finale e il sempre vivo interesse per il programma è cresciuto. Ma ieri, invece? Che cosa è successo? Ci sarà stato qualcuno in grado di assicurarsi la vittoria del montepremi?

Ecco come è andata nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 3 Marzo.

Avanti un altro, 3 Marzo: Roberto Greco da Cispiano gioca per 29 mila euro

Nella puntata di martedì 3 marzo 2020 ad affrontare il gioco finale è Roberto Greco da Crispiano, in provincia di Taranto. L’assistente di volo ha l’opportunità di portarsi a casa 270 mila euro. Fatica a ingranare nei primi 150 secondi, poi blocca il montepremi a 29 mila euro ma, nell’ultimo tentativo, si ferma alla quintultima.

In precedenza, nella serata di lunedì 2 marzo 2020 al gioco finale vi era Giacomo Cirotti 26 anni da Chieti. Che, grazie a La bona sorte, partiva addirittura da 400 mila euro. Non ce la faceva entro i primi 150 secondi e bloccava il tempo e il bottino a 27 mila euro. Giacomo si fermava alla quindicesima e, per questo, non vinceva alcunchè.

Quanto a domenica 1° marzo 2020 giocava Francesca, originaria di Gravina di Puglia. Per 180 mila euro poi calati a 20 mila euro, Francesca non superava lo scoglio della 14esima domanda e, quindi, anche per lui niente bottino.

Invece sabato 29 febbraio 2020 da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ecco Brunella Frontera: a sua volta puntando a 29 mila euro, cadeva allaa tredici.

Andando a ritroso, venerdì 28 febbraio 2020, al game finale ecco Filomena D’Amato da Imola per 160 mila euro e dopo a 29 mila euro. Stop per lei al quesito 14.

La stessa cosa giovedì 27 febbraio 2020 per: Giorgio Incagnola da Fiumicino, il quale per 28 mila euro, appunto alla domanda quattordici perdeva il ‘treno’ verso il bottino.

