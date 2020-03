Una nuova elettrizzante puntata quella condotta da Bonolis e Laurenti e relativa al game show di Canale 5 Avanti un altro. Anche nella puntata di ieri sera grande pathos nel gioco finale. Come è andata a finire? Ci sarà stata la vittoria?

Come noto, ogni sera, a Canale 5 la parte clou del programma di Bonolis è quella in cui si disputa la corsa contro il tempo per strappare il montepremi dando le risposte ‘errate’.

Sara’ successo ieri? Qualcuno sarà riuscito a conquistare la vittoria del montepremi?

Ecco come è andata nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 4 Marzo.

Avanti un altro, 4 Marzo: Alessia da Roma punta 29 mila euro, cade all’ottava

Nella puntata di mercoledì 4 marzo 2020 ad affrontare il gioco finale è Alessia da Roma. La trentottenne mamma a tempo pieno prova a portarsi a casa 250 mila euro. Faticare a ingranare tanto da arrivare a metà percorso ben oltre i 150 secondi. Nell’ultimo tentativo, per 29 mila euro, a causa di un errore di memoria si ferma all’ottava.

Invece nella puntata di martedì 3 marzo 2020 ad affrontare il gioco finale era Roberto Greco da Crispiano, in provincia di Taranto. L’assistente di volo ha giocato per 270 mila euro e poi bloccato il montepremi a 29 mila euro per poi però cadere alla quintultima.

La volta prima, nella puntata di lunedì 2 marzo 2020 al gioco finale c’era Giacomo Cirotti 26 anni di Chieti. Il quale, prima per 400 mila euro e poi dopo una drastica riduzione a 27 mila euro, inciampava alla quindicesima.

La puntata di domenica 1° marzo 2020 aveva invece visto Francesca, di Gravina di Puglia per 180 mila euro giocare fino a calare a 20 mila euro: nulla da fare alla domanda 14. Sabato 29 febbraio 2020 da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, era la volta di Brunella Frontera che per 29 mila euro, invece si fermava alla tredici.

Ancora prima, un doppio flop alla domanda quattordici. Infatti, venerdì 28 febbraio 2020, al game finale vi era Filomena D’Amato da Imola che prima per 160 mila euro e poi per 29 mila euro ce la metteva tutta ma appunto alla 14 si fermava.

Identica sorte, giovedì 27 febbraio 2020 per Giorgio Incagnola da Fiumicino, con 28 mila euro andati persi.

