Avanti un altro, 6 Febbraio: Veronica Leone sfiora 29 mila euro, ecco come è andata

Straordinaria puntata quella della trasmissione di Luca Laurenti e Paolo Bonolis Avanti un altro andata in onda il 5 Febbraio. Perchè, cosa è successo? Semplice: c’è stata una grossa vincita da parte del campione di serata, che ha saputo davvero farsi valere.

Ma quanto ha vinto e come ha fatto? Come è andata? Nel preserale di Bonolis sempre leader degli ascolti su Canale 5, ancora una volta l’adrenalina è cresciuta nel game finale

Ad Avanti un altro un concorrente ha ottenuto lavittoria. Come è andata? Chi si è giocato il montepremi in palio?

Avanti un altro, 6 Febbraio: Veronica Leone sfiora 29 mila euro

Nella puntata di giovedì 6 febbraio 2020 ad affrontare il gioco finale è Veronica Leone. La concorrente 31enne nata a Gravina di Puglia ma che vive a Roma prova a vincere 175 mila euro.

Non ce la fa entro i primi 150 secondi e blocca il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. Veronica sbaglia la penultima e, per questo, non vince nulla.

La sera prima mercoledì 5 febbraio 2020 c’era in ballo Andrea 43 anni da Legnago, in provincia di Verona che puntava a 175 mila euro scesi poi a 30 mila euro: indovinando tutte le ventuno risposte, diventata il terzo vincitore per questa stagione.

Quanto alla sera prima, la serata di martedì 4 febbraio 2020 giovava Antonella, 22enne di Atri, per 215 mila euro, che ridusse a 29 mila euro, errando alla sedicesima domanda.

Invece lunedì 3 febbraio 2020 era toccato a Alberto Papalia, animatore turistico con nel mirino 300 mila euro: arrivato ai 150 secondi e a un bottino di 26 mila euro perdeva alla quindicesima.

Nel fine settimana, domenica 2 febbraio 2020 la sfida ha riguardato Alessia Balice, per 150 mila euro e poi scesi a 29 mila euro: flop alla penultima per lei.

Quanto a sabato 1° febbraio 2020 ecco invece Gianluca da Trevi, che nel suo caso ha messo in obbiettivo ben 185 mila euro ma alla terzultima si è fermato.

Aveva aperto il fine settimana, venerdì 31 gennaio 2020 il simpatico Giovanni di Ancona che come tanti altri aveva congelato il tempo a 29 mila euro ma era caduto alla domanda quattordici.

