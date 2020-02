Avanti un altro, 8 Febbraio: Alessandra Fulgheri gioca per 250 mila euro

Come è andata ad Avanti un altro Sabato? Nel preserale di Bonolis sempre leader degli ascolti su Canale 5, chi ha giocato nel game finale?

Ad Avanti un altro chi si è giocato il montepremi in palio?

Nella puntata di sabato 8 febbraio 2020 ad affrontare il gioco finale è Alessandra Fulgheri. La 34enne palermitana, grande fan di Francesco Gabbani, prova a portarsi a casa 250 mila euro. Non ce la fa entro i primi 150 secondi e blocca il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. Alessandra si ferma alla quindicesima e, quindi, torna a casa a mani vuote.

In precedenza, venerdì 7 febbraio 2020 giocava Clarissa da Conegliano, provincia di Treviso. La studentessa e modella 23enne prova a portarsi a casa 225 mila euro entro i primi 150 secondi. Non riesce nell’impresa e blocca il tempo, e il montepremi, a 27 mila euro. Nulla da fare per Clarissa che si ferma alla quindicesima.

Nella puntata di giovedì 6 febbraio 2020 giocava Veronica Leone. La concorrente 31enne nata a Gravina di Puglia ma che vive a Roma prova a vincere 175 mila euro.

Non ce la fa entro i primi 150 secondi e blocca il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. Veronica sbaglia la penultima e, per questo, non vince nulla.