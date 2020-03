Avanti un altro, 8 Marzo: Francesco Alcerano punta 26 mila euro, come è andata da Bonolis

In una delle domeniche più strane dal punto di vista emotivo, nella quale le emozioni dell’8 Marzo e della festa delle donne si sono mescolate, in un tono minore di gioiosità, alle preoccupazioni per la diffusione del coronavirus, ecco che alcuni dei programmi il cui principale compito è intrattenere e far distrarre la gente si sono spinti verso un maggiore intrattenimento delle persone.

Uno di questi è senza dubbio Avanti un altro il game di Bonolis e Laurenti che da anni intrattiene e diverte il pubblico.

Ebbene cosa sarà accaduto nella puntata di ieri da Bonolis e Laurenti del game show di Canale 5 Avanti un altro? Qualcuno si sarà accaparrato la vittoria del montepremi? Ecco come è andata nel preserale di Bonolis Avanti un altro dell’ 8 Marzo.

Avanti un altro, 8 Marzo: Francesco Alcerano punta 26 mila euro

Nella puntata di domenica 8 marzo 2020 ad affrontare il gioco finale è Francesco Alcerano nato a Catania, ma che vive a Firenze. Il 26enne addetto vendite di un negozio di telefonia si gioca l’opportunità di vincere 180 mila euro.

Non ce la fa entro i primi 150 secondi e blocca il tempo, e il montepremi, a 26 mila euro. Francesco, però, si ferma alla quintultima e, per questo, non vince nulla.

aggiornamento ore 00,12

Nella puntata di sabato 7 marzo 2020 al gioco finale vi era Antonio Luciani dalla provincia di Chieti. L’ex finanziere, era riuscito a puntare su di un corposo bottino di ben 130 mila euro. Antonio dopo i 150 secondi bloccava il tempo, e il montepremi, a 28 mila euro. Il concorrente si fermava però alla terzultima e, per questo, non vinceva nulla.

In precedenza, nella serata di venerdì 6 marzo 2020 al gioco finale ecco Lucia Nitti da Bari. La ventottenne operatrice telefonica giocava per 175 mila euro. Non ci riusciva nei primi 150 secondi e giocando per un montepremi di 13 mila euro alla fine della ‘corsa’ si arrestava alla sestultima e, quindi, non vinceva.

aggiornamento ore 6.12

Nella puntata precedente, quella che ha preceduto l’ultimo weekend, invece, dunque quella andata in scena giovedì 5 marzo 2020 a provare il tutto per tutto nel gioco finale vi era Christian Gallerini da Santa Croce sull’Arno, del territorio di Pisa.

Il concorrente era riuscito ad assicurarsi teoricamente ben 195 mila euro, ma poi, riducendo in corso d’opera, era quasi riuscito ad accaparrarsi una vincita di 50 mila euro toppando all’ultima domanda.

aggiornamento ore 10.05