Ogni sera regala ‘perle’, gag, divertimenti e siparietti degni dell’avanspettacolo d’altri tempi o, per certi versi, fotografia speculare di quelli attuali. In tv spopola, raccoglie consensi e ‘ascolti’ e anno dopo anno si conferma come un programma vincente. E’ Avanti un altro, il preserale di Bonolis e Laurenti che da dopo l’epifania è iniziato e ogni giorno accompagna gli italiani nella fascia cruciale degli ascolti, quella che porta al TG, e poi agli access e alla prima serata.

Il successo del programma, oltre alla struttura del game e alla bravura di Bonolis e Laurenti, è anche dovuto ai tanti personaggi collaterali, quelli del cosiddetto Salottino. Che, quest’anno, vanta oltre alle conferme anche delle new entry.

Chi sono i nuovi personaggi del Salottino? Scopriamo insieme qualcosa di più sui protagonisti del Salottino di Avanti un altro, che i concorrenti scelgono per rispondere alle domande e provare a vincere il montepremi.

Avanti un altro, chi sono i nuovi personaggi del Salottino

Come noto, nella puntata di Avanti un altro il Salottino, che dalla sesta stagione ha preso il posto del Minimondo, si compone di personaggi bizzarri e pirotecnici a cui è affidato il ruolo di fare domande cruciali per far vincere o meno i concorrenti.

Per l’edizione 2020 il pool di autori del programma di Paolo Bonolis e da Luca Laurenti hanno inserito nuovi soggetti all’interno: sono otto le figure del Salottino di Avanti un altro nuove: alcune provengono da altri programmi o dal internet; altri hanno solo cambiato ruolo, e per altri ancora si tratta del vero debutto. Scopriamoli chi sono.

Avanti un altro, chi sono i nuovi personaggi del Salottino. Chi è l’uomo fitness

E’ uno di quelli che più piacciono alle donne: l’uomo fitness, fisico ben delineato, pone domande su esercizi fisici, e poi mostra anche come eseguirli. Chi è l’uomo fitness?

E’ Matteo Braccani, è laureato in Scienze Motorie allo Iusm di Roma e personal trainer nonché preparatore atletico. Ha fondato, una palestra a Roma e la sua popolarità è in ascesa.

Avanti un altro, chi sono i nuovi personaggi del Salottino. Chi è l’uomo rebus

Tra i protagonisti c’è anche l‘uomo rebus, che poi è Carlo Romano, originario di Nocera Inferiore e residente a Scafati in provincia di Salerno. Si era già messo in mostra a Ciao Darwin 8, nella puntata “Belli Vs. Brutti”: quando, nel corso di un simpatico momento di gag con Bonolis in cui occorreva, per appunto, risolvere un rebus, si era fatto valere tanto da meritare un Darwin di Donatello nella categoria Miglior performance.

Ecco perchè ad Avanti un altro è l’uomo che propone semplici rebus che, se indovinati dai concorrenti, poi deve provare a spiegare.

Avanti un altro, chi sono i nuovi personaggi del Salottino. Chi è la Follettina

E poi dopo il grande annuncio dei mesi passati, nel Salottino è approdata pure la Follettina, alias Maria Grazia Catalano, una siciliana che vive ad Udine in compagnia del marito.

Follettina è diventata nota tramite i suoi famosi video online, in cui fornisce consigli esistenziali e racconta come trascorre i suoi giorni. Con più di 280mila iscritti al suo canale Youtube, una canzone incisa e diverse presenze in tv, come nello stesso Ciao Darwin 8 e la presenza ai Darwin di Donatello come assistente di Bonolis, si è fatta un nome e In Avanti un altro fa domande legate alle sue clip online.

Avanti un altro, chi sono i nuovi personaggi del Salottino. Chi è l’idraulico

Di lui ci siamo già occupati in uno speciale: arriva Crema con classica tenuta da idraulico, ovvero salopette jeans e cassetta degli attrezzi. E’ Alessandro Bosio, rapper noto per alcune hit cantate: sposato, ha partecipato a Ciao Darwin 8, nella round “Davide Vs. Golia”.

Avanti un altro, chi sono i nuovi personaggi del Salottino. Chi è la donna fitness

Anche di lei abbiamo parlato: la donna fitness propina domande relative agli esercizi fisici: è Francesca Policastro, romana e personal trainer, fitness model, istruttrice di pole dance e come esperta in Comunicazione dello sport.

Avanti un altro, chi sono i nuovi personaggi del Salottino. Chi è Monster Chef

Per non parlare di lui: Monster Chef, alias Signor Fans. Si tratta di Vito Gancitano, 50enne di Mazara del Vallo,che lavora nel mercato del pesce ed è diventato famosissimo quattro anni fa, grazie ai video di proverbi in dialetto, pubblicati l’amico Rosario. “Ciao, sono il vostro fans”, disse una volta. Da allora lo ricordano così.

Avanti un altro, chi sono i nuovi personaggi del Salottino. Chi è il Nerd

E poi c’è il Nerd, ovvero Marco Rudel. Si tratta di un attore comico che ha preso anche parte al film “Senza chiedere permesso” e che è stato notato anche tra i concorrenti del talent comico Eccezionale veramente su La 7. In quel contesto aveva interpretato il divertente personaggio dell’ultrà romanista.

Il comico ha poi anche preso parte a Ciao Darwin 7, ma non come concorrente: bensì in qualità di figurante della prova A spasso nel tempo. Eccolo dunque tornare nella scuderia di Paolo Bonolis.

Avanti un altro, chi sono i nuovi personaggi del Salottino. Chi è la Regina del Web

Non si poteva che finire con lei, forse la più amata tra i seguaci di

Avanti un altro: che la conoscono devvero molto bene. Lei è Laura Cremaschi, fino all’anno scorso la Bonas del programma (ruolo oggi preso da Sara Croce). Laura oggi è la Regina del Web.

La bellissima Laura, modella bergamasca che ha pure vinto Miss Padania nel 2006, è senz’altro tra le più richieste tra i concorrenti di Avanti un altro.

