Avanti un altro, cosa è successo il 7 Gennaio 2020: il VIDEO del gioco finale da Paolo Bonolis

Subito grande successo per il fortunato programma preserale di Canale 5 Avanti un altro, tornato a grande richiesta del pubblico in onda e ormai punta di diamante della fascia che anticipa il TG5.

Il programma, condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti, in compagnia della nota e sgangherata comitiva dei numerosi personaggi bizzarri e particolari che hanno reso celebre il format, miete successi di sera in sera.

Dopo la tanta attesa è arrivato il nuovo debutto il 6 Gennaio 2020 nel giorno della Epifania: tutte le sere, in onda alle 18,45 su Canale 5 la nona edizione di Avanti un altro (che durerà per 120 puntate fino ad Aprile) promette scintille.

Ma come è andata ieri sera nel corsodella puntata di Avanti un altro? E soprattutto, come è finita nel gioco finale, forse il momento più atteso del programma?

Avanti un altro, gioco finale 7 Gennaio 2020: Nadia ha giocato per 150 mila euro

Nella puntata che ha visto l’esordio della nuova Bonas ovvero Sara Croce e il ritorno di Francesca Brambilla nel ruolo della Bona Sorte a disputare il gioco finale è la signora Nadia.

Si tratta di una postina di 38 anni la quale ha giocato per ultima e, rispondendo in modo corretto alla domanda posta dall’indignato (il pittoresco personaggio barbuto che urla e si indigna per tutto) ha pescato 50 mila euro giungendo appunto al gioco finale.

Con un montepremi pari a 150 mila euro potenziali la donna ha affrontato il complesso percorso delle 21 risposte sbagliate consecutive: non riuscendo a concludere al meglio entro i 150 secondi, la donna ha bloccato il tempo quando mancavano 28 secondi.

Di conseguenza, per 28 mila euro, ha giocato il tutto per tutto ma si è fermata alla domanda numero 17, non riuscendo a vincere alcunché. Qui il video del gioco finale di Nadia con Paolo Bonolis.

Aggiornamento ore 00,31

Nella prima puntata di Avanti un altro, invece, il debutto era stato altrettanto negativo per il primo finalista, Luca. Il quale aveva risposto correttamente ad una domanda proveniente dal Salottino proposta dell’idraulico, ed ha realizzato una tripletta: poi ha pescato due volte dal pitigozzaro una cartuccia 50 mila euro ed un’altra di 75 mila euro. A questi si sommavano i 100mila euro di default.

Di conseguenza giocava per un montepremi totale di 225 mila euro. Luca si è fermato, ma nessuno degli altri concorrenti ha superato questa cifra e pertanto Luca è arrivato al gioco finale.

Ovvero, il leader avrebbe dovuto dare le 21 risposte sbagliate consecutive. Luca è arrivato a massimo a 16 risposte e pertanto non ha vinto. Ecco il video del gioco finale del 6 Gennaio 2020.

aggiornamento ore 9,50

Avanti un altro: il regolamento del gioco finale

Il gioco finale di Avanti un altro del 6 gennaio 2020, ha visto dunque il montepremi finale di 225mila euro a disposizione di Luca, che però non ha vinto.

Come noto, nel gioco finale di Avanti un altro bisogna dare la risposta sbagliata in 150 secondi: altrimenti parte un altro timer che dura 100 secondi per un montepremi ridotto a 100 mila euro. Tuttavia per ogni secondo si perde mille euro.

Negli ultimi trenta secondi, il concorrente ha diritto a toccare una colonna di luce che si accende, fermando il montepremi rimasto prima che continui a scendere di mille euro ogni secondo. Ma dopo di questo deve dare per forza tutte le risposte. Al primo errore il gioco finisce.

aggiornamento ore 16.10