Avanti un altro, gioco finale giovedì 16 Gennaio, Fabio da Trodica vince: ecco quanto e come ha fatto

Ancora una serata ricca di colpi di scena, divertimento e pathos nel preserale di Canale 5 Avanti un altro, sempre più seguito e contraddistinto da dati di ascolto in crescendo. il programma del duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti, il game di Canale 5 che anticipa il TG5, ogni sera inchioda milioni di spettatori. E ciò che attira di più è il gioco finale, quello delle note risposte sbagliate-

Perciò come è andata ieri in trasmissione? Cosa è successo in onda nella puntata del 16 Gennaio? Ecco come è andata, chi ha giocato nel rush finale e cosa è successo.

Avanti un altro, gioco finale giovedì 16 Gennaio, ecco come è andata al vincitore

Ad Avanti un altro a conquistarsi l’opportunità di andare al gioco finale è stato Fabio da Trodica, in provincia di Macerata. Il concorrente, che ha una ditta di impianti elettrici, pesca l’unico pitigozzo da 150 mila euro, assicurandosi di fatto la possibilità di vincere 250 mila euro nella fase finale.

Non ci riesce però entro i primi 150 e, quando scattano gli ultimi trenta secondi, non preme e continua finché non sbaglia l’ultima. Blocca in quel momento il tempo, e il montepremi, si ferma a 11 mila euro: ebbene, grazie a un’ottima memoria, se li porta a casa. Pertanto, dopo undici puntate Fabio è il primo, in quest’edizione, a vincere il montepremi.

A vincere la puntata precedente invece è stata la signora Romina di Brescia. La donna che lavora in un fast food, ha tentato il tutto per tutto per portare a casa il bottino che per l’occasione era pari a 180 mila euro. La concorrente di Bonolis e Laurenti non è riuscita a farcela entro i 150 secondi canonici, e quindi ha bloccato il tempo come da routine. Giocando per 26 mila euro, la signora, alla 15esima domanda, non è riuscita a proseguire oltre.La stessa puntata ha visto uno scatenato Luca Laurenti travestito da bambola Luketta, provocando l’ilarità generale.

In precedenza, nella puntata in cui ha debuttato, nel Salottino, la youtuber Follettina Creation, al gioco finale c’era Simone, medico chirurgo 34enne che ha giocato per un montepremi potenziale di 250 mila euro, sceso poi a a 30 mila euro. Simone si è fermatoalla diciassettesima e non vince nulla.

Nella puntata del 13 Gennaio, invece, a spuntarla era riuscita all’ultima domanda la signora Linda Cardillo da Firenze. La donna al gioco Finale con 180 mila euro, dopo i 150 secondi, ha bloccato tempo a 26 mila euro ma non è andata oltre la 14esima risposta, e pertanto non ha finto nulla.

Avanti un altro: il regolamento del gioco finale

Il gioco finale di Avanti un altro del 6 gennaio 2020, ha visto dunque il montepremi finale di 225mila euro a disposizione di Luca, che però non ha vinto.

Come noto, nel gioco finale di Avanti un altro bisogna dare la risposta sbagliata in 150 secondi: altrimenti parte un altro timer che dura 100 secondi per un montepremi ridotto a 100 mila euro. Tuttavia per ogni secondo si perde mille euro.

Negli ultimi trenta secondi, il concorrente ha diritto a toccare una colonna di luce che si accende, fermando il montepremi rimasto prima che continui a scendere di mille euro ogni secondo. Ma dopo di questo deve dare per forza tutte le risposte. Al primo errore il gioco finisce.

