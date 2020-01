Via a una nuova super puntata del preserale di Canale 5 Avanti un altro: ieri, 22 Gennaio, nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5 c’è stata la solita bagarre e le solite ironiche dinamiche divertenti (con tanto di un Laurenti in bizzarrissima versione femminea) che ha condotto al tanto atteso game finale. Ebbene, anche in questa occasione la domanda rimane la stessa: come è andata?

Cosa è successo nel gioco finale? A chi è capitata la chance nella puntata del 22 Gennaio di giocare con Bonolis per la sfida finale?

Avanti un altro, gioco finale Mercoledì 22 Gennaio: Samuel Montegrande punta 175 mila euro. Come è andata

Nella puntata di mercoledì 22 Gennaio a giocare nel game finale è stato Samuel Montegrande, un giovane di Firenze che ha subito attirato il pubblico.

Il ragazzo, come comunicato, è uno scrittore di romanzi: ha 26 anni, e non si diletta soltanto con la scrittura, ma anche con la magia. Proprio così. Il fiorentino Samuel Montegrande infatti lavora come mago per le feste dei bambini.

Quanto al gioco in sé, Samuel ha provato l’all in nella puntata giocando per ben 175 mila euro. Una volta in corso d’opera, però, non ha potuto evitare di fermare il tempo. Come è andata a finire poi?

Ebbene Samuel Montegrande ha visto il montepremi scendere a 28 mila euro e a qual punto ha provato il tutto per tutto: ciò nonostante non è riuscito a portare a casa il bottino perché si è fermato alla quattordicesima domanda.

Aggiornamento ore 00.31

Nella puntata di precedente, quella di martedì 21 Gennaio di Avanti un Altro a prendersi la scena invece era stato un certo Marco: 37 enne di Genova e magazziniere ha giocato per 180 mila euro.

Dopo i 150 secondi ha fermato il tempo e disputato il match per 27 mila euro, ma alla domanda 13 ha toppato, perdendo così la grande opportunità.

aggiornamento ore 5.17

Ad inizio settimana, lunedì 20 gennaio invece era capitato come non ci fosse alcun campione. Di norma, quando succede, gioca il game finale chi pesca il pitigozzo più fortunato, ed è andato alla manche Massimo, un 46enne avvocato di Roma. Anche lui aveva ridotto il bottino a 26 mila euro ma non era riuscito ad espugnare la dura sfida guidata da Bonolis.

Aggiornamento ore 11.34