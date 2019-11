Avanti un altro, quando ricomincia il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: data ufficiale 2019 / 2020, cast, Canale 5, orario, puntate, personaggi, novità

La domanda fatidica, quella che gli appassionati del programma hanno fatto più e più volte negli ultimi mesi e settimane sta per avere una risposta, dal momento che la data ufficiale c’è, è stata comunicata e non si scappa.

Sta per tornare Avanti un altro il fortunatissimo e seguitissimo programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che riapre i battenti sempre su Canale 5 e si prepara a vivere una stagione di grande fascino e di grande appeal.

Ma quando inizia? Quando ricomincia, anzi. E cosa c’è da aspettarsi? Ci saranno novità? Quali le conferme? E le date e gli orari? Cosa bolle in pentola per Avanti un altro? Ecco cosa c’è da sapere, da attendersi e da sapere al riguardo.

Avanti un altro, quando ricomincia il programma Mediaset di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: stagione 2019 20120, giorno, ora, canale, cast, Canale 5, puntate, personaggi, conferme novità

Dunque Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano insieme con Avanti un altro!, e con loro anche tutti i personaggi del Minimondo: cosa c’è da sapere sul fortunato format di Mediaset? Ecco conferme e novità.

Siamo nel bel mezzo dell’attesa e per cui tutte le anticipazioni sull’edizione 2019-2020 di ‘Avanti un altro‘, il game show condotto da Paolo Bonolis con il collega e amico Luca Laurenti, sono ben accette.

Siamo dunque proiettati alla stagione 2019-2020. Come anticipato in precedenza, il programma è stato confermato e occuperà il consueto spazio di palinsesto delle 18.45 a partire da dicembre 2019 su Canale 5.

Con loro ci saranno tutti i personaggi del Minimondo e i concorrenti sempre in fila indiana, chiamati a rispondere alle domande del presentatore romano. Eccola, in pratica, la formula vincente del programma partendo dall’ABC del regolamento.

Avanti un altro, quando ricomincia, edizione 2019 2020: il regolamento, palinsesto e giorno di messa in onda

Come sappiamo si tratta di una formula che ha segnato numeri da record per il preserale Mediaset. Come sappiamo, i concorrenti si alternano e vengono chiamati in causa da Paolo Bonolis e man mano il loro micro universo viene messo in gioco, e anche un pò bonariamente alla berlina, secondo la sequenza del game che non tralascia mai la vena ironica che ne diventa il motore pulsante.

Avanti un altro, Bonolis torna dunque da dicembre 2019 per poi diventare un appuntamento stabile nell’anno nuovo. Ecco quando precisamente.

Da lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 18.45 prende dunque il via la nuova edizione con la strana coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Con loro i bizzarri protagonisti che hanno sempre fatto divertire i telespettatori e le domande bizzarre che ne hanno accresciuto la notorietà.

aggiornamento ore 00,50

Avanti un altro, quando ricomincia il programma Mediaset di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: stagione 2019 20120, origine del programma, storia, dati audience record

Come sappiamo Avanti un altro era stato sostituito nel periodo estivo da Caduta libera di Gerry Scotti, che con le puntate inedite sta salendo di consensi rispetto alla concorrenza.

Avanti un altro d’altra parte è ormai un must, cresciuto nel corso delle stagioni. Partito nel settembre del 2011 per una sorta di scommessa diretta di Paolo Bonolis, il programma è divenuto uno dei più amati e seguiti di Canale 5.

Nell’ultima stagione, quella 2018-2019, la media ascolti è stata la più alta mai raggiunta: 4 milioni di telespettatori e il 20% di share.

Dopo aver lasciato la fascia oraria a Caduta libera di Gerry Scotti fino all’autunno, ora però Avanti un altro ritorna. Da dicembre, ci saranno dunque nuove 130 puntate di Avanti un altro, che andrà in onda quindi fino a primavera.

Bonolis del resto vuole battere ogni record: al 20 aprile 2019 gli appuntamenti con la sua trasmissione sono giunti a quota 1151 puntate (più 3 in prima serata) per otto anni complessivi.

aggiornamento ore 9,18

Avanti un altro, quando ricomincia il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: stagione 2019 20120, conferme cast, personaggi e new entry e novità

Il format che ha lanciato la dottoressa Maria Mazza, la bonas Laura Cremaschi, lo iettatore Franco Pistoni, il bonus Daniell Nillson e la bona sorte Francesca Bramilla, continuerà a divertire con cast confermato e novità.

Non mancheranno come da tradizione le new entry:, a cominciare da una nuova Bonas. Dopo due anni, infatti, Laura Cremaschi svestirà i panni di “Bonas” per ricoprire l’inedito ruolo di “Regina del Web”.

Ma allora chi al suo posto? Arriverà Sara Croce, la modella ex Madre Natura di una puntata di Ciao Darwin 8.

E poi n arrivo anche Follettina Creations? Nel cast potrebbe esserci anche a di Follettina Creations che, dopo il debutto nell mondo della musica, vorrebbe entare anche nei palinsesti Mediaset.

Potrebbe essere una importante occasione per la youtuber che, dopo a Pomeriggio 5 e Ciao Darwin, è diventata una star del web.

Queste potrebbero essere solo alcune delle novità che attendono i telespettatori nella nuova edizione di “Avanti un altro”, il programma Mediaset pronto a lottare per vincere il pre-serale da gennaio 2020 contro “L’Eredità” di Raiuno.