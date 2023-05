Avellino, 16enne morta in casa folgorata

(Adnkronos) – Una ragazza di 16 anni è morta ieri sera nella sua abitazione a Montefalcione, in provincia di Avellino. Non si esclude che si sia trattato di un incidente domestico, tra le ipotesi la caduta di un telefono cellulare sotto carica in acqua mentre la ragazza era nella vasca da bagno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. La salma è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino per i successivi accertamenti. Sarà disposta l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.