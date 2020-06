Aylin di Daydreamer, chi è l’attrice che la interpreta: età e vita privata di Sevcan Yaşar

Daydreamer è la nuova serie televisiva del momento. La soap turca va in onda a partire da mercoledì su Canale 5, sostituendo Uomini e Donne, andata in ferie per l’estate. La presenza di Can Yaman ha senza dubbio amplificato l’interesse per il prodotto, soprattutto da parte del pubblico femminile, ma anche la storia fin qui ha incuriosito e appassionato.

I protagonisti hanno già fatto breccia nel cuore dei telespettatori, ma c’è anche chi ha suscitato da subito antipatia. Tra questi c’è Aylin, che interpreta il ruolo di una cinica donna d’affari che cercherà di sabotare l’azienda di Can. Unico inconveniente: la dark lady finirò di infatuarsi del bel fotografo. Ma chi è l’attrice che interpreta Aylin in Dyadreamer – Le ali del sogno? Si chiama Sevcan Yaşar.

Sevcan Yaşar, chi è

Sevcan Yaşar, in Daydreamer, appunto, Aylin, è un’attrice turca nata nel 1990. Ha quindi 30 anni e dopo la laurea in biologia si è dedicata al mondo della recitazione trasferendosi ad Instanbul. Da lì è iniziata la sua carriera che l’ha portata a recitare in diversi prodotti televisivi, ultimo proprio Daydreamer in onda dal 2020 in Italia.

Capelli castani, ora tagliati corti, occhi uguale e un sorriso che ammalia. La bellezza stravagante dell’attrice la rende intensa sullo schermo, anche quando il suo viso diventa duro e lascia intravedere sprazzi di odio e cinismo. Sevcan Yaşar è alta un metro settantotto ed è una delle protagoniste dei Daydreamer.