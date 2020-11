Azzolina e Patuanelli al Question Time della Camera su Rai2

Saranno la crisi delle aziende e delle imprese colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria, la didattica a distanza nelle scuole e il commissariamento delle sanità regionali gli argomenti al centro del Question Time di Montecitorio, in programma mercoledì 18 novembre. A rispondere alle interrogazioni a risposta immediata dei gruppi parlamentari saranno i ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) e Lucia Azzolina (Istruzione). L’appuntamento per la trasmissione in diretta, a cura di Rai Parlamento, testata diretta da Antonio Preziosi, è su Rai2, a partire dalle 15. Il Question Time sarà tradotto in simultanea nella Lingua Italiana dei Segni, con la conduzione in studio di Giulia Di Stefano.