Azzurri campioni: la festa a Roma

Donnarumma para il rigore di Saka, Mancini piange in campo, abbraccia Vialli. E a Roma inizia la festa: migliaia di persone esultano a Piazza del Popolo, molti non erano nati 53 anni fa, l’ultima volta che gli Azzurri si erano piazzati sul tetto d’Europa. C’è voluto un gruppo unito, di amici prima che compagni, per far esultare ancora un paese intero.

“It’s coming home”, cantavano gli inglesi prima della finale. Ma l’unica casa che avrà la coppa alzata ieri a Wembley sarà a Roma. Dove gli azzurri sono atterrati questa mattina accolti da centinaia di tifosi. Gli stessi che nella notte hanno festeggiato nelle piazze romane: da Piazza del Polo a Campo de’ Fiori, passando per Piazza Venezia, dove i fuochi d’artificio hanno colorato l’Altare della Patria.

La festa è arrivata in ogni quartiere, in ogni strada. Tutti abbracciati al tricolore, al gruppo capace di trionfare nell’anno più difficile.