B.B. King: chi è il musicista e cantante che Google celebra con il suo doodle

Il doodle di Google di oggi, 16 settembre 2019, è dedicato ad una star della musica di fama internazionale: si tratta di B.B. King, uno dei musicisti e cantanti blues più famosi al mondo che avrebbe oggi 94 anni.

Riley B. King nacque infatti il 16 settembre del 1925 a Itta Bena, nello stato del Mississippi. Da giovane andò in autostop a Memphis, in Tennessee, dove imparò a suonare la chitarra apprendendo uno stile tutto suo. Nacque lì il nome “Beale Street Blues Boy”, abbreviato poi in “B.B.”.

Il suo successo iniziò negli anni Cinquanta con Woke Up This Morning e nel 1962 con l’album Live at the Regal creò un caposaldo della musica blues. Da lì un inarrestabile successo dopo l’altro per tutti gli anni Settanta, con canzoni come To Know You Is to Love You e I Like to Live the Love.

La sua carriera fu lunga e instancabile: tenne anche 300 concerti l’anno e pubblicò 70 dischi, tra cui 19 live e 10 raccolte. Celebri anche le collaborazioni con tantissimi artisti, come Eric Clapton, David Gilmour, Phil Collins, Etta James, James Brown, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, U2, John Mayer, JGloria Estefan, Tracy Chapman, Sheryl Crow, Elton John, Mark Knopfler, Van Morrison, Aretha Franklin.

Nella sua carriera ha vinto 15 Grammy, l’ultimo nel 2009 per il miglior disco blues dell’anno. Leggendaria la sua chitarra: B.B. King era noto per aver “battezzato” la sua Gibson ES-355 nera con il nome “Lucille”.