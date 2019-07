Baby K, bufera social. Ha rifiutato una foto a bambina disabile?

Che l’estate sia il momento per antonomasia di Baby K è ormai chiaro. Probabilmente, la cantante però non si aspettava di diventare una protagonista del periodo in negativo.

Tutto è successo a causa di una bufera che l’ha investita su Instagram, dove alcuni fan hanno lasciato dei commenti con gravissime accuse per i suoi presunti comportamenti.

In particolare, a Baby K viene contestato di essersi rifiutata di scattare foto con una bambina disabile, arrivata per assistere al suo concerto.

“La vostra cara artista,ad un concerto, ha rifiutato di fare una foto con una bambina ammalata di tumore, che aveva chiesto di poter uscire dall’ospedale per andarla a vedere… a voi non interesserà sicuramente questa cosa… a me invece fa proprio schifo” ha scritto una utente.

Dopo un periodo di silenzio, Baby K ha voluto dire la sua sull’accaduto rigettando le accuse. “Incredibile pensare che mi crediate una persona capace di rifiutare una foto con una bambina malata, uscita quella sera dall’ospedale per me” ha scritto Baby K.

“Sono stata in camerino a prepararmi come da prassi prima di ogni spettacolo, a sapere che fosse arrivata sarei stata orgogliosa di conoscere questa bambina che ha fatto tutto questo per me. Così come avviene ad ogni mio evento da sempre.”

“Per il bene di tutti vi chiedo di pensare molto attentamente prima di accusare, sparare cattiverie e falsità. Stiamo pur sempre parlando di una bambina che da un giorno all’altro si è trovata nel mezzo di una bufera mediatica. Ringrazio la famiglia di Angela per avermi permesso di parlare con la loro figlia concludendo così questa triste vicenda nei migliori dei modi.”