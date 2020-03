Babylon Berlin 3, dal 1 Aprile su Sky Atlantic torna la serie sulla Berlino del 1929: trama, cast, anticipazioni

Torna in TV una delle più avvincenti, innovative e discusse serie televisive degli ultimi tempi con una terza stagione che promette scintille, emozioni e colpi di scena. Il tutto, seguendo il suo filone narrativo.

Stiamo parlando di Babylon Berlin 3 che ritorna appunto in tv su Sky Atlantic e Now Tv dal 1 aprile alle 21.15 per la gioia di tutti i suoi fan. Ma cosa vedremo? Cosa accadrà nella terza stagione? E che cosa viene raccontato, più in generale, nella storia della serie?

Ecco tutte le anticipazioni di Babylon Berlin 3 e le specifiche su quanto verrà proposto sulla pay tv satellitare.

Babylon Berlin 3, dal 1 Aprile su Sky Atlantic: cosa succede nella terza stagione. Protagonista, l’anno 1929

Ritorna ed è pronto a stregare gli appassionati Babylon Berlin 3, la serie cult ambientata nella Berlino dei ruggenti anni ’20, quelli del secolo ‘900, e in particolare dedicata alle vicende sia storiche che soggettive del 1929.

Sarà infatti, dunque, il 1929 al centro della narrazione. Il 1929, anno di svolta per città di Berlino, viene raccontato come sfondo e come co-protagonista, se così la si può ‘raccontare’, su Sky Atlantic e Now Tv dal 1 aprile alle 21.15.

E’ infatti la Berlino del 1929 il palco delle scene in cui la trama di Babylon Berlin 3 si sviluppano. Nel 1929 Berlino è una città in piena crescita. La Repubblica di Weimar tuttavia si sta indebolendo sotto la scure dell’inflazione e della speculazione.

La vita della città è dunque, a ben vedere, spaccata come in due: da una parte la povertà crescente e la fame e la paura di non vedere un futuro per uno strato sociale sempre più ampio. E dall’altra l’allegria, le feste, il sesso sfrenato e libero, il lusso, la cultura in esplosione ed un libertinismo di usi e costumi sociali che sembrerebbero dissonanti con la realtà storica complessiva, ma che non lo erano per quella Berlino.

Quella, insomma, appena prima dell’avvento hitleriano. Una Berlino che evolve. come le vicende dei personaggi. Debutta in questo contesto il 1 aprile la terza stagione di Babylon Berlin.

Dalle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, la serie Sky Original ambientata nella Germania a cavallo fra gli anni ’20 e ’30, all’epilogo della Repubblica di Weimar racconta le vicende di un investigatore e di una donna, abituata a cavarsela anche tramite alcuni compromessi etici e professioni al limite della decenza, che sogna la carriera in polizia.

Dunque neii nuovi episodi riescco Volker Bruch e Liv Lisa Fries nei panni del detective Gereon Rath e di Charlotte Ritter, che dovranno indagare su un misterioso omicidio in una Berlino che continua a cibarsi di contraddizioni: cupa, ma allo stesso tempo ricchissima e sfavillante, nasconde miseria e decadimento. La capitale tedesca, la più avanzata e progressista di quegli anni, era il focolaio dalle prime tracce di un crescente estremismo che avrebbe acceso la rabbia sociale figlia della crisi economica da cui, come noto, sarebbe cambiata l’intera storia della Germania prima, e del mondo poi.