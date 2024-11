Bagnaia vince Sprint Barcellona, Mondiale si decide domani

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati Lenovo, vince la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona e rimanda così la festa mondiale di Jorge Martin, terzo al traguardo. Il pilota di Chivasso, partendo dalla pole, è riuscito a mantenere la leadership della corsa dall’inizio alla fine. Bisognerà, dunque, aspettare la gara di domani per conoscere il nome del nuovo campione del mondo: i due contendenti sono separati ora da diciannove punti. L’iridato in carica è riuscito a rosicchiare qualche punticino al rivale grazie anche alla seconda posizione di Enea Bastianini (Ducati Lenovo). Terzo, quindi, Martin (Ducati Prima Pramac), dopo aver subito all’ultimo giro il sorpasso proprio di Bastianini. Quarto posto per Aleix Espargaro (Aprilia); quinto, invece, Alex Marquez (Ducati Gresini). Nell’ordine, completano la top ten Franco Morbidelli, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Brad Binder e Fabio Quartararo. La gara lunga è in programma domani alle ore 14.

– Foto Ipa Agency –

