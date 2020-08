Bake Off Italia 2020: ecco i concorrenti della nuova edizione, chi sono, nomi, vita privata, professione, hobby

Ci siamo: il gong di Bake Off Italia 2020 ci sarà venerdì 4 settembre 2020, in prima serata su Real Time: manca pochissimo dunque per l’ottava sfida culinaria di Bake Off – Dolci in Forno che in questo periodo è quotidianamente in onda con le repliche delle edizioni passate.

Leggi anche: Bake Off Italia puntate in onda oggi 19 agosto 2020, orario, canale e dove vedere le repliche e streaming

L’edizione 2020 vede la partecipazione di sedici aspiranti pasticceri che per la prima volta si troveranno a giocarsi tutto di fronte ad una giuria a quattro formata da Clelia D’Onofrio, Ernst Knam, Damiano Carrara e Csaba Dalla Zorza. Scopriamo chi sono tutti i concorrenti della prossima edizione di Bake Off Italia, quella datata 2020 appunto.

Concorrenti Bake Off Italia 2020: chi sono i sedici aspiranti pasticceri

Si parte con Alessandra Gervasi (38 anni – Anzio, RM) una giovane donna di Anzio, moglie e mamma di due bambine, ricordata come “Bouganville” dagli amici perché ha sempre la testa fra le nuvole. Entra in Bake Off Italia per prendersi per la prima volta nella sua vita un momento per sé stessa.

Ecco poi Alessia Merendino (28 – Padova) è una giovane maestra d’asilo con la passione per la pasticceria. A Bake Off Italia e vuole trasformare questo sogno in un lavoro.

Il terzo concorrente è Arturo Albani (36 – Rimini) ha la passione per la tecnologia e per la cucina oltre a tante altre come l’arco, i fumetti, le serie tv: a Bake Off Italia vuol mettersi alla prova.

E’ la volta di Chiara Cajelli (34 – Varano Borghi, VA) è una food–writer e nel suo blog «bocconciniqb.com», oltre alle classiche ricette, dolci e salate, si occupa anche di culinaria per i cani.

Donato Caporaso (36 – Bologna) è invece pugliese di Alberobello, ma vive a Bologna da 17 anni: si è specializzato come barman. È un grande sportivo, appassionato di fitness e spartan–race.

aggiornamento ore 00.40

Elena Gasponi (20 – Conegliano, TV) è diplomata in pasticceria all’Istituto Alberghiero e sogna di aprire una sua pasticceria. Le piace andare a cavallo e ama la sua cagnolina Leila. Sogna diventare una pasticcera ai livelli di Knam e Damiano.

Elisabetta De Mattia (59 – Milano) invece è una milanese DOC e lavora come impiegata bancaria. Le piace cantare e ama moltissimo la musica. Partecipa a Bake Off Italia per amore per la pasticceria.

Fedele Battipede (44 – Castrovillari, CS) è un attore teatrale, si occupa di marketing digitale, fa il conduttore radiofonico e arbitro di pallavolo: ha deciso di iniziare a studiare pasticceria come piano B.

Gino Del Monte (25 – Firenze) detto “Gino Pasticcino” è uno studente di storia dell’arte di Firenze. Lavora come mediatore culturale e organizza visite e tour nei musei e da 10 anni ha iniziato di diventare vegetariano e ha quindi iniziato a preparare dolci nuovi.

Ecco poi Giovanni Stilo (24 – Locate Varesino, CO) è un tecnico informatico con un grande amore per la moda e le scarpe. E a Bake Off Italia vuol mettersi in gioco.

aggiornamento ore 6.30

Giacomo, in arte Peperita (37 – Milano), è un impiegato di giorno e una Drag Queen di notte, quando si esibisce in esuberanti e divertenti spettacoli. Proprio imitando nello show, Benedetta Parodi si avvicina alla pasticceria.

Matteo Felici (35 – Milano) ama l’ordine e lo mette nei suoi dolci. Si è avvicinato alla pasticceria mentre si prendeva cura della madre malata.

Monia De Carolis (45 – Folignano, AP) è una donna forte e dopo la carriera in banca ha scelto di stare con la sua famiglia. Ora si è data al cake design, è abilissima a creare grandi torte decorate con pasta di zucchero. Partecipa a Bake Off Italia per dimostrare che ha ripreso in mano la sua vita

Philippe Chini (25 – Segno, TN) ama il vino, i dolci e le donne. È fisioterapista e ama preparare per sedurre le ragazze. Partecipa a Bake Off Italia per diventare ancora più bravo e conquistare ancora più donne.

E siamo a Sara Moalli (28 – Gallarate, VA) è una designer che studiando è diventata sempre brava in cucina. Partecipa a Bake Off Italia per dimostrare al padre, che non crede molto in questo suo desiderio, che può diventare una pasticcera professionista.

E poi Valeria Tornatore (38 – Palermo) è una cantante lirica di Palermo: vive con le sue due figlie e con il marito, un pianista e insegnante di musica. Le piace creare dolci in un piccolo laboratorio casalingo che chiama la sua “stanza magica”.

aggiornamento ore 10.02