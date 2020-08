Bake Off Italia 2020, quando inizia, data, canale, orario, anticipazioni, giudici, concorrenti, ospiti

Bake Off, torna in onda dal 4 Settembre 2020: il grande ritorno del programma seguitissimo condotto da Benedetta Parodi è stato anticipato, sempre su Real Time, da tutta una ricca stagione di repliche. La nuova stagione di Bake Off Italia dunque inizia dal 4 settembre alle 21.20 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

Bake Off Italia 2020, quando inizia: 4 settembre su Real Time, canale, orario, anticipazioni

Su Real Time torna dal 4 settembre il talent show che si concentra sul mondo del bakery: presenta Benedetta Parodi con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e una new entry, Csaba dalla Zorza.

L’attesa dei fan è finita. Dal 4 settembre alle 21.20 torna dunque ogni venerdì Bake Off Italia su Dplay e Real Time, canale 31. Un universo di sfide, dolcezze e novità per il talent show dedicato al mondo del bakery. Alla conduzione ci sarà Benedetta Parodi con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e come detto Csaba dalla Zorza.

Bake off Italia 2020: chi sono i 16 concorrenti

I 16 concorrenti dell’ottava edizione di Bake Off Italia saranno:

Alessandra (38 – Anzio, RM),

Alessia (28 – Padova),

Arturo (36 – Rimini),

Chiara (34 – Varano Borghi, VA),

Donato (36 – Bologna),

Elena (20 – Conegliano, TV),

Elisabetta (59 – Milano),

Fedele (44 – Castrovillari, CS),

Gino (25 – Firenze),

Giovanni (24 – Locate Varesino, CO),

Giacomo (37 – Milano),

Matteo (35 – Milano), Monia (45 – Folignano, AP),

Philippe (25 – Segno, TN),

Sara (28 – Gallarate, VA)

Valeria (38 – Palermo).

Sulla piattaforma Dplay Plus è possibile consultare le schede di tutti i 16 concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia.

Come noto in questo periodo estivo il noto appuntamento con le sfide di Bake Off Italia è andato in onda con diverse repliche. Tutti i giorni il programma mette in sfida vari talenti pasticceri italiani stagione dopo stagione. Avviati verso la nuova stagione di Bake Off Italia che avrà un giudice in più, Csaba Dalla Zorza, sempre su Real Time dunque di solito con due appuntamenti al giorno, all’ora di pranzo e nel preserale, il programma intrattiene i fan.

Bake Off Italia: canale, orario, concorrenti, streaming

Bake Off Italia, il programma di pasticceria condotto da Benedetta Parodi intrattiene i fan con puntate replica in questi giorni. Il cooking show farà ritorno a settembre e terminerà tra novembre e dicembre del 2020 il venerdì alle 21:10 su Real Time. E’ possibile vederlo dunque su Real Time ma anche in formato digitale sulla piattaforma D-Play.

