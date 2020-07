Bake Off Italia 2020: quando inizia, data, orario, anticipazioni, presentatori, numero puntate e streaming

Quando inizia Bake Off Italia 2020 e che cosa c’è da aspettarsi? Quali saranno, se ci saranno, le novità, e quali i presentatori? E dove, quando e come seguire il noto programma, sia sul circuito di Real Time che in modalità streaming?

Bake Off Italia 2020 sta tornando: per la gioia dei suoi tanti fan, uno dei programmi di cucina più apprezzati dal pubblico italiano si avvia all’attesa edizione numero 8 che promette, in questo caso, un rinnovato format che ha fatto, a tutti gli effetti, di Bake Off Italia un prodotto riconoscibile pur nel novero di una fitta concorrenza tematica.

Ma cosa ci sarà sa aspettare con Bake Off Italia 2020? Quando inizia, e qual è il regolamento? Come funziona? Chi saranno i concorrenti, i giudici, come viene decretato il vincitore?

Allora quando inizia e quali sono gli orari e la programmazione di Bake Off Italia 2020? Una buona notizia per tutti gli appassionati della trasmissione di pasticceria più amata nel nostro Paese. Il programma non è stato sospeso a causa del Coronavirus, ma con tutte le cautele possibili, le puntate verranno registrate durante l’estate 2020. Ad annunciarlo Benedetta Parodi stessa tramite una storia sul suo profilo Instagram.

Salvo stravolgimenti, il cooking show dovrebbe essere trasmesso a partire da settembre per poi finire a tra novembre e dicembre del 2020. L’orario rimarrà quello solito, vale a dire ogni venerdì alle 21:10 su Real Time.

Bake Off Italia 2020: regolamento e puntate, come partecipare

Bake Off Italia 2020 con Benedetta Parodi si basa su un regolamento consolidato che funziona nelle varie puntate di Bake Off Italia pure per l’edizione numero 8. In primis, per venire scelti come concorrenti occorre redigere un modulo presente sul sito della trasmissione. Dopo aver superato le selezioni, ogni settimana ci saranno dei test con difficoltà crescente venendo valutati da dei giudici. Il peggiore è eliminato, e al migliore viene assegnato il grembiule blu e un vantaggio.

All’interno di Bake Off Italia 2020, dovremmo in linea teoria assistere alle classiche sfide quali:

La prova di creatività: in un tempo stabilito occorre preparare un dolce creativo, seguendo una propria ricetta. La prova tecnica: i concorrenti devono produrre un dolce di Ernst Knam o Damiano Carrara in base alle loro ricette alla lettera. Alla fine si fa una classifica dal peggiore al migliore. Prova a sorpresa: prende il posto de la Prova Wow e si basa su un evento che vuol sconvolgere i piani dei pasticceri. Prova Lampo: a volte è scelta per stabilire l’eliminato della puntata tra tre sfidanti.

Bake Off Italia 2020 presentatori e giudici, concorrenti, il Cast

Se ci chiediamo chi siano i concorrenti, ad ora è presto per stabilire chi saranno coloro i quali prenderanno parte alla nuova stagione di Bake Off Italia. Non ci resta che aspettare. Mentre riguardo al cast di Bake Off Italia 2020?

Il cast di Bake Off Italia 2020 quali i presentatori prevede? Chi ci sarà nella nuova edizione? Come sempre Benedetta Parodi sarà al comando. Al suo fianco inoltre, sembra ci saranno i soliti giudici. Ovvero:

Ernst Knam : ricordato come “Il Re del cioccolato“, è campione italiano di Cioccolateria, Finger Food e vincitore della Coppa del Mondo di Gelateria.

: ricordato come “Il Re del cioccolato“, è campione italiano di Cioccolateria, Finger Food e vincitore della Coppa del Mondo di Gelateria. Clelia d’Onofrio: collaboratrice di riviste, come Quattroruote e Tuttoturismo. Dal 1997 è direttore editoriale del Cucchiaio d’Argento.

collaboratrice di riviste, come Quattroruote e Tuttoturismo. Dal 1997 è direttore editoriale del Cucchiaio d’Argento. Damiano Ferrara: pasticcere toscano che ha avviato una sua attività anche in California.

pasticcere toscano che ha avviato una sua attività anche in California. A quanto pare si sarà anche Csaba dalla Zorza. Secondo rumors, infatti, il celebre volto di Cortesie per gli ospiti sarà un nuovo giudice di Bake off Italia.

Dove vedere Bake Off Italia 2020 in streaming

Nel caso in cui vi trovaste a perdere la diretta delle puntate di Bake Off Italia 2020 può essere viso sulla piattaforma Dplay. Si tratta di un servizio gratuito al quale si potrà accedere anche senza inserire una mail o una password.

