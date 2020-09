Bake Off Italia 2020, replica oggi 6 Settembre 2020: orario, canale, giudici, concorrenti, dove guardare streaming

Bake Off Italia 2020, puntata del 6 settembre 2020: come noto il famoso programma ha debuttato il 4 Settembre 2020 su Real Time con la prima puntata della ottava stagione sul canale 31 del digitale terrestre, vale a dire Real Time in prima serata del 4 settembre.

L’ottava edizione è come sempre incentrata sulla sfida culinaria tra aspiranti nuovi talenti dei fornelli e condotta da Benedetta Parodi. Ma diverse volte, sempre su Real Time, l’appuntamento viene replicato. Scopriamo oggi, 6 Settembre 2020, con la replica dell’appuntamento d’esordio, a che ora vedremo la puntata e cosa vedremo.

Partiamo innanzitutto dai giudici, agli ospiti, dalle novità della puntata odierna e, ancora, occupiamoci degli orari delle repliche e sulle modalità per vedere le puntate in streaming.

Bake Off Italia: dolci in forno, appuntamento del 6 Settembre – replica

Ecco dunque cosa è successo nella prima puntata:

13:50 Bake Off Italia: dolci in forno – Ep.1

E’ l’esordio stagionale, e in questa prima puntata tutti i fan e i telespettatori hanno fatto la conoscenza dei profili dei vari protagonisti, iniziando a intuirne le sfumature, le qualità e le bravure ai fornelli. Benedetta Parodi presentava l’8a edizione di Bake Off Italia: 16 pasticceri amatoriali pronti a sfidarsi a colpi di dolci per conquistare i palati dei giudici Knam, Damiano, Clelia e della new entry Csaba della Zorza.

Bake Off Italia 2020, chi sono i giudici

I giudici di Bake Off Italia 2020 sono tutti confermati e c’è anche una novità: Csaba dalla Zorza, volto storico del programma Cortesie per gli ospiti, si unisce al gruppo di giurati di questa ottava stagione.

Fra i giudici di Bake Off Italia 2020 non poteva non esserci Knam. Il re del cioccolato sarà ancora vigile nel tendone per guidare i partecipanti verso la fama culinaria. Deciso e autorevole, pretenderà molto da tutti gli allievi. Al suo lato ci sarà Damiano Carrara, confermato: la sua natura italo-americana della pasticceria e il suo fascino hanno conquistato gli appassionati del cook talent italiano. Poi, non manca l’eleganza di Clelia D’Onofrio.

Bake Off Italia 2020: chi saranno gli ospiti della stagione numero 8

Fra le novità di Bake Off Italia 2020 ecco gli ospiti. In molti appuntamenti saranno presenti dei volti noti degli altri show dell’emittente. Le anticipazioni ci parlano di Imma Polese e Matteo Giordano, ovvero i due boss de Il Castello delle Cerimonie. Ci sarà occasione di conoscere meglio anche Federico Fashion Style, ovvero l’hair stylist Federico Lauri, ma anche il wedding planner Enzo Miccio. Il quale è in dirittura d’arrivo con una nuova edizione di Abito da sposa Cercasi Italia. Per il settore della ristorazione troveremo invece Sal De Riso, Maestro Pasticciere, e Chef Hiro, l’Ambasciatore Ufficiale della Cucina Giapponese qui in Italia. Non manca poi Chiara Maci, volto di Food Network e Food Blogger, e la vincitrice della scorsa edizione, Martina Russo, e Gino D’Acampo che vedremo con un talent show.

Bake Off Italia 2020: inizio, orario e programmazione, regolamento e streaming

Bake Off Italia 2020, la trasmissione di pasticceria più amata nel nostro Paese dunque è tornata il 4 Settembre su Real Time, con Benedetta Parodi: l’orario rimarrà quello solito, vale a dire ogni venerdì alle 21:10 su Real Time.

Bake Off Italia 2020 con Benedetta Parodi si fonda su un regolamento noto, che funziona nelle varie puntate di Bake Off Italia pure per l’edizione numero 8. In particolare, per venire scelti come concorrenti occorre redigere un modulo presente sul sito della trasmissione. Dopo aver superato le selezioni, ogni settimana ci saranno dei test con difficoltà crescente venendo valutati da dei giudici. Il peggiore è eliminato, e al migliore viene assegnato il grembiule blu e un vantaggio.

A Bake Off Italia 2020, dovremmo vedere classiche sfide quali:

La prova di creatività: in un tempo stabilito occorre preparare un dolce creativo, seguendo una propria ricetta. La prova tecnica: i concorrenti devono produrre un dolce di Ernst Knam in base alle loro ricette alla lettera. Alla fine si fa una classifica dal peggiore al migliore. Prova a sorpresa: prende il posto de la Prova Wow e si basa su un evento che vuol sconvolgere i piani dei pasticceri. Prova Lampo: a volte è scelta per stabilire l’eliminato della puntata tra tre sfidanti.

Bake Off Italia 2020 presentatori e giudici, concorrenti, il Cast

A Bake Off Italia 2020 come sempre Benedetta Parodi sarà alla conduzione. Al suo fianco , sembra ci saranno i soliti giudici. Ovvero:

Ernst Knam : ricordato come “Il Re del cioccolato“, è campione italiano di Cioccolateria, Finger Food e vincitore della Coppa del Mondo di Gelateria.

: ricordato come “Il Re del cioccolato“, è campione italiano di Cioccolateria, Finger Food e vincitore della Coppa del Mondo di Gelateria. Clelia d’Onofrio: collaboratrice di riviste, come Quattroruote e Tuttoturismo. Dal 1997 è direttore editoriale del Cucchiaio d’Argento.

collaboratrice di riviste, come Quattroruote e Tuttoturismo. Dal 1997 è direttore editoriale del Cucchiaio d’Argento. Si aggiunge Csaba dalla Zorza. Secondo rumors, infatti, il celebre volto di Cortesie per gli ospiti sarà un nuovo giudice di Bake off Italia.

Dove vedere Bake Off Italia 2020 in streaming

Nel caso in cui vi trovaste a perdere la diretta delle puntate di Bake Off Italia 2020 può essere viso sulla piattaforma Dplay. Si tratta di un servizio gratuito al quale si potrà accedere anche senza inserire una mail o una password.

