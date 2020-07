Bake Off Italia puntata in onda oggi 10 Luglio 2020, orario, canale e dove vedere le repliche e streaming

Bake Off Italia puntata in onda oggi 10 Luglio 2020, orario, canale...

Bake Off Italia 2020 è senza dubbio uno dei programmi di punta, più seguiti e apprezzati di Real Time e dell’intero circuito di appartenenza: il noto e amato programma di cucina tra i più amati tra i fan del settore e non solo si sta avvicinando all’edizione 8 ma nel contempo non abbandona il palinsesto. Infatti ad intrattenere i fan, e anche oggi, come da programma, tornano gli appuntamenti in replica a forza di sfide da infornare.

Ma cosa vedremo in Bake Off Italia oggi nella puntata del 10 Luglio 2020? E in cosa consisteranno le sfide culinarie il game sul cooking? Quali saranno i concorrenti, i giudici? Chi vincerà?

Andiamo a scoprire, in attesa della nuova stagione di Bake Off Italia che vedrà l’arrivo di Csaba Dalla Zorza tra i giudici, su Real Time cosa propongono, oggi, le puntate.

Leggi anche: Bake Off Italia 2020: quando inizia, data, orario, anticipazioni, presentatori, numero puntate e streaming

Bake Off Italia puntate 10 luglio 2020: inizio, canale, orario, concorrenti, giudici, streaming

Bake Off Italia, il noto format di pasticceria farà ritorno a stretto giro di posta come detto dalla conduttrice Benedetta Parodi su Instagram e come indicato dalla presentazione dei palinsesti di Real Time. Il cooking show dovrebbe essere trasmesso da settembre per poi terminare a tra novembre e dicembre del 2020. L’orario e il giorno dovrebbero restare quelli del venerdì alle 21:10 su Real Time.

Leggi anche: Palinsesti Discovery 2020/2021: Real Time senza Amici e con Sex Clinic, l’amore dopo il carcere. Novità,

Oggi, però, potremmo goderci nuovo appuntamento. Che cosa si vedrà oggi il doppio appuntamento con Bake off Italia nelle puntate del 9 Luglio 2020? E a che ora? Ecco cosa bolle nel forno:

Bake Off Italia: dolci in forno – episodio 5 ore 13,25- 15,05

Nell’episodio numero 5, andato in onda in prima TV il 5 ottobre 2018 assisteremo a precise e vibranti prove a sfida diretta. Eccole:

La prova creativa: dovrà esser incentrata sulla classica creazione di una torta millefoglie

La prova tecnica: si parla di una fit-pancake, vale a dire preparati con ingredienti salutari, dodici per ognuno dei tre tipi, impilati su loro stessi.

La prova sorpresa: in questo caso tutti concorrenti devono preparare il dolce che, nel video di presentazione, ha sostenuto di non essergli mai riuscito

Concorrente eliminato: Sara

Bake Off Italia: dolci in forno – episodio 6

ore 15.05 – 16,50

L’Episodio 6 era andato in onda la prima volta in prima TV il 12 ottobre 2018. In questo contesto, ecco le tipologie di prove che i concorrenti hanno dovuto affrontare:

La prova creativa: basata su di un dolce che contenesse cioccolato ruby.

La prova tecnica: creazione di ben tre tavolette di cioccolato, diverse tra loro, da presentare incartate.

La prova sorpresa: fondata su un uovo di cioccolato con all’interno una sorpresa commestibile.

Concorrente eliminato: i giudici decidono di non eliminare nessuno