Bake Off Italia puntata in onda oggi 13 Luglio 2020, orario, canale e dove vedere le repliche e streaming

Bake Off Italia puntata in onda oggi 13 Luglio 2020, orario, canale...

Bake Off Italia 2020 è sempre di più un programma di punta e di forza di Real Time, raccogliendo di fatto un numero importante di dati di ascolto, di attenzione da parte del pubblico e della critica: il famoso programma di cucina tra i più amati tra i fan del settore che, anche oggi, potranno godersi degli appuntamenti in replica con ‘duelli’ tutti da infornare.

Ma cosa succederà nelle puntate di Bake Off Italia oggi nella 13 Luglio 2020? E quali saranno le sfide culinarie il game sul cooking? Quali i concorrenti? Chi vincerà?

Andiamo a scoprire, attendendo sempre la nuova stagione di Bake Off Italia che si arricchisce con l’arrivo di Csaba Dalla Zorza tra i giudici, su Real Time cosa propongono, le puntate di oggi 13 luglio 2020.

Bake Off Italia puntate 13 luglio 2020: inizio, canale, orario, concorrenti, giudici, streaming

Bake Off Italia, il format di pasticceria guidato dalla conduttrice Benedetta Parodi e ripresentato nel corso dei palinsesti di Discovery come uno dei programmi di punta di Real Time, aspetta i suoi fan con puntate replica molto intriganti oggi Il cooking show dovrebbe essere rimesso in onda da settembre per poi finire tra novembre e dicembre del 2020. L’orario e il giorno dovrebbero restare quelli del venerdì alle 21:10 su Real Time.

Oggi, però, potremmo goderci nuovo appuntamento. Che cosa succederà oggi con le puntate di Bake off Italia di oggi 13 Luglio 2020? E a che ora? Ecco cosa bolle nel forno.

Bake Off Italia: 15:00 Ep.7 e Ep.8

Gli aspiranti pasticceri in questa puntata raggiungono la Valle del Grigione per mettersi alla prova con una sfida tecnica senza limiti di difficoltà. In esterna dovranno realizzare la torta di noci di Mattia Giacomelli.

16:40 Bake Off Italia: dolci in forno Ep.8

In questa puntata di Bake off Italia, invece, l’ospite Giorgione propone un sfida creativa incentrata su verdure dell’orto. Per la prova sorpresa i concorrenti dovranno realizzare i loro rispettivi prodotti concentrandosi sulla preparazione del cabaret domenicale delle paste.