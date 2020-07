Bake Off Italia puntata in onda oggi 15 Luglio 2020, orario, canale e dove vedere le repliche e streaming

Bake Off Italia puntata in onda oggi 15 Luglio 2020, orario, canale...

Bake Off Italia 2020, uno dei format di successo di Real Time e amato da pubblico e critica, noto perchè si basa sulla cucina e torte e dolci, anche nella giornata di oggi, 15 luglio 2020 fa tappa in TV. Uno dei programmi dei più seguiti tra i fan del settore anche si presenta oggi 15 Luglio con altri due appuntamenti. Ma cosa accadrà nelle puntate di Bake Off Italia oggi nella 15 Luglio 2020? E quali saranno le sfide culinarie il game sul cooking? Quali i concorrenti?

In attesa della nuova stagione di Bake Off Italia che si arricchisce con l’arrivo di Csaba Dalla Zorza tra i giudici, su Real Time cosa presenteranno le puntate di oggi 15 luglio 2020?

Bake Off Italia puntate 15 luglio 2020: inizio, canale, orario, concorrenti, giudici, streaming

Bake Off Italia, il prpgramma di pasticceria condotto da Benedetta Parodi intrattiene i suoi fan con puntate replica molto seguite, in questi giorni. Il cooking show dovrebbe essere ricollocato in onda da settembre per poi finire tra novembre e dicembre del 2020 il venerdì alle 21:10 su Real Time. Nel mentre, godiamoci le attuali puntate in onda.

Oggi infatti potremmo gustarci delle puntate in replica. Che cosa succederà oggi con le puntate di Bake off Italia di oggi 15 Luglio 2020? E a che ora? Ecco cosa bolle nel forno.

Bake Off Italia: 15.00 – episodio 11

Nell’episodio 11 si lavora a coppie per la prova creativa per preparare un carrello di dolci da osteria in ottica moderna. Carlo, vincitore della scorsa edizione, propone la sfida tecnica con la sua Torta Freschezza.

Bake Off Italia: 16:40 – episodio 12

Invece, in questo episodio, il numero 12, il tendone si ribella, per la prova creativa e si useranno preparazioni crudiste. Knam preparerà con i concorrenti la prova tecnica intanto che nella prova a sorpresa dovranno ricreare le torte dei giudici.