Bake Off Italia puntata in onda oggi 17 Luglio 2020, orario, canale e dove vedere le repliche e streaming

Bake Off Italia puntata in onda oggi 17 Luglio 2020, orario, canale...

Il divertimento è assicurato e la passione culinaria lo è altrettanto anche oggi con una nuova serie di episodi di Bake Off Italia 2020 che ritorna in tv anche oggi 17 Luglio 2020 con nuove avvincenti puntate. Il celebre format di successo di Real Time e scelto da pubblico, come ben noto, si basa sulla cucina e torte e dolci, e pure nella giornata di oggi, 17 luglio 2020 mette alla prova talenti pasticceri italiani.

Uno dei programmi dei più amati tra i fan del genere anche oggi 17 Luglio propone altri due appuntamenti intriganti. Quali? Che cosa accadrà nelle puntate di Bake Off Italia oggi nella 17/072020? E quali saranno le sfide culinarie il game sul cooking? Quali i concorrenti?

Mentre siamo in attesa delle nuove puntate della nuova stagione di Bake Off Italia che si andrà ad arricchire con la presenza di Csaba Dalla Zorza tra i giudici, su Real Time cosa presenteranno le puntate di oggi 17 luglio 2020?

Bake Off Italia puntate 17 luglio 2020: inizio, canale, orario, concorrenti, streaming

Bake Off Italia, il format di pasticceria condotto da Benedetta Parodi intrattiene i fan con puntate replica in questi giorni. Il cooking show dovrebbe ritornare a settembre e finire a novembre e dicembre del 2020 il venerdì alle 21:10 su Real Time. Intanto che cosa vedremo oggi con le puntate di Bake off Italia del 17 Luglio 2020? E a che ora? Ecco cosa bolle nel forno.

14:40 Bake Off Italia: dolci in forno – Ep.1

Va in onda la 5° stagione. Si riparte alla grande, con 50 aspiranti pasticceri si contendono 16 posti per diventare i concorrenti della quinta edizione di Bake Off Italia. A fare gli onori di casa Benedetta Parodi, Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

16:30 Bake Off Italia: dolci in forno – Ep.2

Siamo subito nel clou della stagione cinque. Per la prova creativa della seconda puntata i giudici chiedono ai concorrenti di realizzare la Torta della nonna in 100 minuti. Solo 60 per realizzare una Dream cake nella prova tecnica.