Bake Off Italia puntata in onda oggi 9 Luglio 2020, orario, canale e dove vedere le repliche e streaming

Bake Off Italia puntata in onda oggi 9 Luglio 2020, orario, canale...

Bake Off Italia 2020 è prossimo al grande ritorno: il noto e amato programma di cucina tra i più popolari tra il pubblico si avvicina all’edizione 8 ma nel mentre non rinuncia ad intrattenere i suoi fan, e anche oggi, come da tradizione, torna con degli appuntamenti in replica a suon di sfide e di leccornie tutte da ‘gustare’.

Ma cosa vedremo in Bake Off Italia oggi nella puntata del 9 Luglio 2020? E in cosa consiste il game sul cooking? Quali saranno i concorrenti, i giudici? Chi vincerà?

Andiamo a scoprire, in attesa della nuova stagione di Bake Off Italia che vedrà l’arrivo di Csaba Dalla Zorza tra i giudici, su Real Time cosa propongono, oggi, le puntate.

Bake Off Italia puntate 9 luglio 2020: inizio, canale, orario, concorrenti, giudici, streaming

Bake Off Italia, il celebre format di pasticceria farà dunque ritorno a breve come ha tra le altre cose ammesso la conduttrice Benedetta Parodi su Instagram e come venuto fuori dalla divulgazione dei palinsesti di Real Time. Salvo rivoluzioni non all’ordine del giorno, dell’ultim’ora, il cooking show dovrebbe essere trasmesso a partire da settembre per poi finire a tra novembre e dicembre del 2020. L’orario e il giorno rimarranno quelli del venerdì alle 21:10 su Real Time.

Oggi, però, potremmo gustarci – letteralmente – un nuovo appuntamento. Che cosa si vedrà oggi il doppio appuntamento con Bake off Italia nelle puntate del 9 Luglio 2020? Ecco cosa bolle nel forno:

Bake Off Italia: dolci in forno – episodio 3

ore 14,40 – 16,25

A questo episodio, il numero tre, andato in onda in prima TV il 21 settembre 2018 si assiste a consuete prove ormai consolidate. Ovvero:

La prova creativa: si tratta di un aperitivo a base di salatini vegetariani, privo di glutine e a scelta (venti per ogni tipo)

La prova tecnica: in questo caso occorreva preparare un pacchero dolce all’aglio nero con ripieno di mousse alla meringa

La prova sorpresa: nella prova sorpresa, in questa occasione, spazio alla torta di crêpes.

Concorrente eliminato: Valentina

Bake Off Italia: dolci in forno – episodio 4

ore 16,25 – 18,15

L’episodio quattro andato in onda in prima TV il 28 settembre 2018 si erano viste, e si vedranno oggi, delle sensazionali prove ricche di pathos:

La prova creativa: per rimodulare e rifare un dolce tipico regionale italiano.

La prova tecnica: una torta Made in Italy di Damiano composta da tre consistenze e gusti diversi con nocciole, pinoli e pistacchi.

La prova sorpresa: si trattava di un gelato da fare in tre modi diversi, con cono, brioche e coppetta con biscotto.

Concorrenti eliminati:

dopo la prova creativa Vincenzo

dopo la prova tecnica Francesco.