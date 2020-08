Bake Off Italia puntate in onda oggi 19 agosto 2020, orario, canale e dove vedere le repliche e streaming

Bake Off Italia puntate in onda oggi 19 agosto 2020, orario, canale...

Bake Off, puntate in onda oggi 19 agosto 2020: anche oggi come ormai da tradizione tv il noto appuntamento con le sfide di Bake Off Italia. Anche nella giornata del 19 agosto 2020 arrivano due puntate, e sotto il tendone delle sfide culinarie tutte da ‘gustarsi’. Ma chi saranno? Quali sono le puntate di oggi?

Il programma di Real Time mette in moto le prove di cucina e torte e dolci, e anche nella giornata del 19 agosto 2020 mette in duello talenti pasticceri italiani. Chi vincerà?

Dunque anche oggi 18 agosto lancia altri due appuntamenti. Che cosa vederemo nelle puntate di Bake Off Italia oggi nella 19/082020? E quali saranno le sfide culinarie il game sul cooking? Quali i concorrenti?

Avviati verso la nuova stagione di Bake Off Italia che avrà un giudice in più, Csaba Dalla Zorza, sempre su Real Time cosa prevedono le puntate del 19 agosto 2020?

Bake Off Italia puntate 19 agosto 2020: inizio, canale, orario, concorrenti, streaming

Bake Off Italia, il programma di pasticceria condotto da Benedetta Parodi intrattiene i fan con puntate replica in questi giorni. Il cooking show farà ritorno a settembre e terminerà tra novembre e dicembre del 2020 il venerdì alle 21:10 su Real Time. Ma oggi con le puntate di Bake off Italia del giorno 19 agosto 2020 cosa hanno in serbo?

14:30 Bake Off Italia: dolci in forno – Ep.7

In questa prima puntata odierna sono 9 i concorrenti a sfidarsi. Gli aspiranti pasticceri dovranno realizzare un dolce tipicamente americano che li metterà quasi in crisi.

15:45 Bake Off Italia: dolci in forno – Ep.8

A lottare per il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia sono 8 concorrenti. Prima di annunciare la sfida, Benedetta dà il benvenuto ad un ospite particolare, esperto nella realizzazione del dolce di oggi.

