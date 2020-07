Bake Off Italia quando va in onda oggi 8 Luglio 2020, orario, canale e dove vedere le repliche e streaming

Bake Off Italia quando va in onda oggi 8 Luglio 2020, orario,...

Bake Off Italia 2020 sta tornando: il celebre programma di cucina tra i più amati dal pubblico si avvicina all’edizione 8 ma nel frattempo non abbandona i suoi affezionati fan, dal momento che anche oggi, come da abitudine, torna con degli appuntamenti imperdibili a suon di sfide e di leccornie tutte da ‘gustare’.

Ma cosa vedremo in Bake Off Italia oggi nella puntata dell’8 Luglio 2020? E in cosa consiste il game sul cooking, e come funziona? Chi saranno i concorrenti, i giudici? Chi vincerà?

Andiamo a scoprire, in attesa della nuova stagione di Bake Off Italia che vedrà l’ingresso di Csaba Dalla Zorza tra i giudici, su Real Time cosa propongono, oggi, le repliche.

Leggi anche: Bake Off Italia 2020: quando inizia, data, orario, anticipazioni, presentatori, numero puntate e streaming

Bake Off Italia puntate 8 luglio 2020: inizio, canale, orario, concorrenti, giudici, streaming

Bake Off Italia, il noto format di pasticceria tornerà a breve come annunciato da Benedetta Parodi stessa tramite una storia sul suo profilo Instagram e come emerso dalla divulgazione dei palinsesti di Real Time. Salvo cambiamenti dell’ultim’ora, il cookingshow dovrebbe essere trasmesso a partire da settembre per poi finire a tra novembre e dicembre del 2020. L’orario rimarrà quello solito, vale a dire ogni venerdì alle 21:10 su Real Time.

Leggi anche: Palinsesti Discovery 2020/2021: Real Time senza Amici e con Sex Clinic, l’amore dopo il carcere. Novità,

Oggi, intanto, potremmo gustarci – è proprio, in fondo, la parola giusta in questo caso – un nuovo appuntamento. Che cosa prevede oggi il doppio appuntamento con Bake off Italia di quest’oggi 8 Luglio 2020? Ecco cosa bolle in ‘pentola’, anzi, nel forno:

Bake Off Italia 2020, ore 14:55 Bake Off Italia: dolci in forno Ep.1

A questo episodio hanno preso parte i 32 migliori pasticceri selezionati dai casting. A seguito della prova di creatività, nella quale i concorrenti sono stati divisi in due squadre, i tre peggiori di ogni gruppo hanno abbandonato la gara, e i migliori hanno conquistato un posto.

Nella prova tecnica, i venti pasticceri rimasti si sono sfidati in un testa a testa e il migliore si è aggiudicato un bancone, mentre il peggiore è stato eliminato. A seguito di questa seconda fase, in due delle dieci coppie della sfida precedente i giudici non sono stati in grado di decretare un vincitore ed è stato necessario uno spareggio tra i quattro pasticceri rimasti. Solo due hanno raggiunto il tendone.

La prova creativa: torta paradiso:

squadra di Ernst Knam : versione total-black

: versione total-black squadra di Damiano Carrara: versione total-white

La prova tecnica: torta rovesciata alle banane di Clelia d’Onofrio

Lo spareggio: dolce in un cucchiaio

Bake Off Italia 2020, ore 16:35 Bake Off Italia: dolci in forno Ep.2

Anche in questa ci saranno sfide agguerrite tra gli esponenti dei 16 concorrenti sono pronti a sfidarsi per aggiudicarsi il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Dura la prova tecnica lanciata dal giudice Knam, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Andato in onda in Prima TV il 14 settembre 2018, l’episodio ha visto queste gare e questi esiti: