Ballando con le Stelle 2020 torna in autunno: Milly Carlucci ritorna in pista, ecco come

Ballando con le Stelle 2020 torna in autunno: Milly Carlucci ritorna in...

Ci siamo. Novità in arrivo, come sta accadendo un pò per tutti i grandi programmi di punta sia della Rai che di Mediaset, anche per un format a dir poco di successo: ovvero Ballando con le Stelle 2020 che torna, e questa volta davvero. Il ritorno è fissato in autunno.

Come e quando di preciso rivedremo Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle? Ecco tutte le indicazioni e anticipazioni al riguardo.

Ballando con le Stelle 2020 torna in autunno: ecco in che modo

Ballando con le Stelle quest’anno si rivedrà in autunno. Non succedeva addirittura dal 2014, la decima edizione vinta da Giusy Versace in coppia con Raimondo Todaro. “Noi torneremo, e spero proprio che noi torneremo, in autunno. E tornando in autunno prenderà vita questo cast che abbiamo già fatto“.

Lo ha detto a chiare lettere Milly Carlucci nel corso di un approfondimento del programma Vieni da Me, il programma del pomeriggio di Rai1 tornato proprio da poco a riaprire i battenti dopo lo stop per coronavirus.

La Carlucci, ospite di Caterina Balivo ha dunque ammesso che si lavora per un ritorno in grande stile e soprattutto in sicurezza in autunno. Del resto la padrona di casa di Ballando aveva fatto di tutto per fare partire il programma rispettando la tabella di marcia e andare in onda in questa stagione.

Si era parlato di un programma che avrebbe saputo prendere tutte le misure necessarie per far fronte all’emergenza sanitaria. Aveva messo ‘in quarantena’ le coppie, diviso tutti per due sale delle stelle, e studiato il da farsi per far rispettare la distanza sociali. Era anche stata rivista la ‘pista da ballo’, con un cerchio al centro dello studio a delimitare lo spazio tra il vip e il maestro.

Ma non si è potuto con l’aggravarsi della pandemia. In questa stagione Milly Carlucci avrebbe dovuto fare il bis su Rai 1, con Ballando dopo Il Cantante Mascherato.

Un tandem solo rinviato alla stagione 2020/21: “Ci sarà Il Cantante Mascherato l’anno prossimo”, ha detto.