Ballando con le Stelle, Milly Carlucci interviene sul ‘caso Mietta’ – Video

‘Ballando con le Stelle’, Mietta e vaccino anti Covid: Milly Carlucci interviene sul caso scoppiato nella trasmissione di Rai 1 con un video. “Per entrare all’Auditorium, come in tutti i luoghi di lavoro in Italia, esibiamo all’ingresso il nostro green pass e poi abbiamo tutti la misurazione della temperatura. Per maggiore sicurezza facciamo anche il tampone rapido. Se tutti abbiamo il Green pass siamo a posto. Secondo la legge attuale è l’unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Per motivi di privacy non è possibile indagare sull’origine del Green pass che può nascere o da vaccinazione o, per chi non è vaccinato, da tampone ogni 48 ore”, spiega la conduttrice. “Mietta è positiva, sta a casa e quindi dovremmo aspettare che si negativizzi – ha detto ancora -. Sta benissimo, comunque, ha fatto due tamponi rapidi negativi e un molecolare negativo ma dovremmo aspettare i termini di legge per il suo rientro al lavoro”.

Per quanto riguarda invece Memo Remigi, continua Carlucci, “sono circolate voci e notizie totalmente false. Memo ha semplicemente incontrato una persona risultata positiva. Ha fatto ora i suoi tamponi rapidi, il suo tampone molecolare, tutto negativo, ma stiamo aspettando come e quando può rientrare nel nostro cast. E per il momento sta bene. Auguriamoci che tutto vada per il meglio e buon ballo a tutti”.