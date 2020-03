Ballando con le stelle, rischio sospensione per il Coronavirus: cosa succede

Sono giornate tese e controverse da ogni punto di vista per via del coronavirus in Italia. Non c’è la sospensione solo delle lezioni scolastiche o universitarie né le limitazioni per gli eventi pubblici o le esibizioni in pubblico: in questo momento anche i palinsesti tv stanno soffrendo dei cambiamenti.

E tra i programmi che potrebbero subire dei drastici cambiamenti, fino alla sospensione, c’è anche Ballando con le stelle. Infatti secondo alcune indiscrezioni si parla di una possibile sospensione proprio per il Coronavirus. Ma andrà davvero così?

Ballando con le stelle, rumors sospensione per il Coronavirus: cosa succede. Altri programmi ‘a porte chiuse’. La Corrida sospesa

A onor del vero l’indiscrezione è del ‘Corriere della Sera’, che riporta come il programma Ballando con le stelle potrebbe essere sospeso in ragione del diffondersi del Coronavirus.

Ieri sera era del resto già arrivata la notizia della sospensione de ‘La Corrida‘ di Carlo Conti proprio perchè, essendo il programma legato alla presenza del pubblico vero metro di giudizio dei talenti degli amatori del dilettantismo, non si poteva garantire il senso di compiutezza del programma per via del fatto che è sconsigliata la presenza di pubblico per il Coronavirus.

Diversi altri programmi, come ‘Italia’s Got Talent‘, invece proseguono anche questa sera ma senza la presenza di pubblico. Anche Amici di Maria de Filippi dovrebbe seguire la stessa strada.

Adesso invece a rischio stop c’è ‘Ballando con le stelle’. La sospensione potrebbe partire dal presupposto che sarebbe impossibile garantire la distanza di un metro e mezzo tra le coppie in gara.

La Rai non ha fatto urscire comunicazioni ufficiali a riguardo, e lo si saprà, ovviamente, in corso d’opera.