Ballando con le Stelle, senza Samuel Peron: è ancora positivo al Coronavirus

Aggiornamento su Ballando con le Stelle: è stata la conduttrice Milly Carlucci ad aggiornare il pubblico sui social con un nuovo “bollettino“ relativo alla emergenza coronavirus: la nuova edizione di Ballando con le Stelle, malgrado gli ascolti d’esordio interessanti, sembra essere afflitta da problemi medici che si ripetono. Infatti Samuel Peron, infatti, dopo un tampone negativo, è risultato ancora positivo al Coronavirus.

Ballando con le Stelle, senza Samuel Peron: ancora contrattempi per lo show di Rai1

Il ballerino, fermo da qualche settimana, non potrà tornare in pista e la conduttrice, è partita da questo dato per fare una analisi sul virus e sulla rilevanza nella preparazione del suo show. “Per quanto riguarda Samuel, la strabiliante notizia di oggi è che dopo il tampone negativo dell’altra volta, oggi si è positivizzato su tutti e tre i parametri. E’ una cosa veramente incredibile, non ci possiamo credere. Questo dice quanto sia insidioso, strano e davvero sconosciuto questo virus… non so davvero cosa pensare. Fatto sta che lui adesso è positivo un’altra volta. In bocca al lupo Samuel, ti stiamo vicino”.

Lo stesso Peron si è detto “molto rammaricato“, e ne ha parlato sui social, postando che “sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimo tampone mi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virale. Sono ancora positivo al Covid, quindi per chi volesse sapere del mio rientro a #ballandoconlestelle ad oggi non vi so rispondere“.