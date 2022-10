Ballando, Iva Zanicchi si scusa con Selvaggia Lucarelli

(Adnkronos) – Dopo l’insulto scappato in diretta tv nei confronti della giudice di ‘Ballando con le stelle’, Iva Zanicchi si è scusata su Twitter con Selvaggia Lucarelli. “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”, scrive Zanicchi che ieri sera – pensando di non essere sentita – si era lasciata scappare un “tr*ia” all’indirizzo della giornalista e giudice che aveva votato con uno zero la performance della cantante.