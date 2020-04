Ballo con la bara su Instagram, cos’è e come scaricare il nuovo filtro che spopola sul social network

Ciclicamente sui social network impazzano mode che vengono superate poi dopo alcune settimane. Un meme dopo l’altro per intrattenere gli utenti di internet e per strappare loro una risata, soprattutto in questo periodo complicato in cui il riso è merce rara. Nelle ultime settimane è facile incoronare il meme più utilizzato che ora è diventato anche un filtro Instagram.

LA STORIA DEL BALLO CON LA BARA

Navigando sui vari social è quasi impossibile non essersi imbattuti in un video in cui quattro uomini di origine ghanese ballano con una bara sulle spalle con sottofondo una musica da discoteca. Ecco, quel video è diventato un vero e proprio tormentone, tanto che da alcune ore è possibile emulare il ballo con il proprio viso grazie ad un’iniziativa di Instagram.

Da dove nasce il ballo della bara?

Il ‘ballo della bara’ è diventato virale nelle ultime settimane ma nasconde un’usanza antichissima. In Ghana, infatti, dove il video originale è stato girato, quello di ballare ad un funerale è un rito comune utilizzato da tempo immemore. Un’usanza di certo strana per gli occidentali, che ne hanno fatto immediatamente un meme per riderci un po’ su.

Ora è possibile sostituire il proprio volto a quello dei quattro uomini di origine ghanese attraverso Instagram. Come scaricare il nuovo filtro? Semplice: non appena un profilo seguito pubblicherà il video con il filtro, sarà necessario cliccare sotto il nome dell’utente in questione e scegliere se utilizzare subito il filtro o salvarlo per utilizzarlo successivamente.