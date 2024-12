Seggi aperti anche oggi ad Anzio e Nettuno per il ballottaggio che porterà ad eleggere i nuovi sindaci nei due Comuni alle porte di Roma tornati alle urne dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose nel 2022. Nella seconda tornata di voto la sfida ad Anzio è tra Stefano Bertollini, candidato della coalizione di centrodestra ed Aurelio Lo Fazio, appoggiato inizialmente dal Pd e che ha ricevuto poi il sostegno degli altri candidati al primo turno del centrosinistra. A Nettuno si contendono la poltrona di sindaco il candidato del centrodestra Daniele Maggiore e Nicola Burrini del centrosinistra.

Ballottaggio Anzio e Nettuno, oggi si vota fino alle 15

Dopo quasi due anni di gestione delle commissioni prefettizie, i cittadini di Anzio e Nettuno sono tornati alle urne per il secondo turno di queste elezioni comunali domenica dalle 7 alle 23 e oggi lunedì 2 dicembre dalle 7 alle 15. E se occorreranno ancora diverse ore per scoprire chi sarà il vincitore dei ballottaggi è già certo che l’astensionismo è aumentato di oltre dieci punti in entrambi i Comuni rispetto a due settimane fa.

Affluenza bassa a Nettuno dove secondo i dati di Eligendo alle 23 di ieri aveva votato il 23,14% degli aventi diritto contro il 35,29 della stessa ora al primo turno. Scenario fotocopia ad Anzio. Ieri sera alle 23 aveva votato il 23,86% degli aventi diritto mentre al primo turno era stato il 34,50. Un dato comunque peggiorato già al primo turno che ha visto il crollo dei votanti rispetto alle precedenti elezioni di 8 punti ad Anzio e di 16 a Nettuno.

Come è andato il primo turno

Nel primo turno per le elezioni comunali ad Anzio il candidato di centrodestra Stefani Bertollini ha ottenuto il 47,08% dei voti mentre Aurelio Lo Fazio, appoggiato da Pd e Lo Fazio Sindaco, si è fermato al 17,21%.

A seguire Pietro Di Dionisio, sostenuto da due liste civiche, con il 16,88%. Ciro Nutello del M5s ha ottenuto il 12,60%, Rosalba Giannino detta Lina (Rifondazione partito comunista e Solo per Anzio) il 4,88% e Franco Pucillo (Anzio che verrà) all’1,34%.

Anche a Nettuno i risultati definitivi hanno visto in vantaggio il candidato del centrodestra anche se con un margine molto più ridotto: Daniele Maggiore ha ottenuto infatti il 29,84% mentre Nicola Burrini, sostenuto da Pd e due liste civiche, ha totalizzato il 28,02%.

A seguire Antonio Taurelli (Patto per Nettuno e Antonio Taurelli sindaco) al 22,90%, Simona Sanetti (Simona Sanetti sindaco di Nettuno, Nettuno progetto comune, Dialogo) con il 15,20%, Mauro Rizzo (M5s) al 4,03%.