Ballottaggio Senato, il democratico Warnock vince in Georgia. Per il secondo seggio è testa a testa

Il candidato democratico Raphael Warnock, pastore protestante della storica chiesa Ebenezer, ad Atlanta, ha vinto il seggio in Senato della Georgia, battendo la rivale repubblicana Kelly Loeffler. Warnock è il primo senatore afroamericano dello Stato. La vittoria è stata annunciata in mattinata dall’agenzia Associated Press.

“È stato detto che non avremmo potuto vincere questa elezione – ha commentato Warnock – ma questa notte abbiamo provato che con la speranza, il duro lavoro e la gente dalla nostra parte tutto è possibile”. “Georgia – ha proseguito – sono onorato della fiducia che hai dimostrato in me e io ti prometto questo stanotte: andrò al Senato per lavorare per tutti i georgiani”.

Con la vittoria di Warnock, i seggi del Senato controllati dal Partito democratico sono quarantanove; cinquanta dai repubblicani. All’appello manca solo un seggio, diviso tra il democratico Jon Ossoff e il conservatore David Perdue. Se dovesse vincere Ossoff, 33 anni, giovane prodigio, il partito dell’asinello controllerebbe Casa Bianca, Camera dei rappresentanti e Senato (in caso di parità, 50 e 50, l’ultima parola spetta alla presidente del Senato, ruolo ricoperto dalla vicepresidente degli Stati Uniti: Harris, democratica).

Una situazione ideale per il team presidenziale Biden-Harris, libero di attuare l’agenda politica. Con la vittoria di Perdue, il ramo “alto” del Congresso rimarrebbe a maggioranza repubblicana. Secondo l’ultimo sondaggio della Cnn, Ossof è avanti con il 97% dei voti scrutinati.

