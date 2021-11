Balotelli chiama azzurro: “Arriverei dalla Turchia a piedi”

All’Italia manca un attaccante? Balotelli si candida dalla Turchia. Il mal di gol azzurro patito nelle ultime due partite, causa assenza di Immobile, potrebbe essere superato con una chiamata a sorpresa. O almeno è quello che spera Super Mario, che ha lanciato la candidatura attraverso un’intervista rilasciata a Ocw Sports su Twitch.

L’attaccante classe ‘90 sta vivendo un buon periodo di forma: in Turchia, con la maglia dell’Adana Demirspor, ha segnato 5 gol ed è il capocannoniere del club allenato da Vincenzo Montella. Un buon inizio che gli permette di sognare anche una convocazione in azzurro. D’altronde Balo ha affermato che si sente pronto: “Sto bene dopo gli ultimi due anni e mezzo, mi sento pronto per tornare in Nazionale”.

Spiega: “Sarebbe un sogno. Partirei a piedi dalla Turchia adesso se sapessi di essere tra i convocati azzurri a marzo. Mancini? Abbiamo un rapporto aperto e ottimo, lui mi ha detto quello che vuole da me affinché io possa tornare in Nazionale. E io lo farò. Se l’ho sentito ultimamente? Sì. Ho fatto più gol prima che adesso? Con il Nizza bene e dopo ho avuto il Marsiglia che è andata bene anche lì. I problemi che ho avuto a Brescia li sapete, c’era un presidente molto particolare. Ho fatto metà stagione e l’altra non ho mai giocato”.

Conclude: “Per questo col Monza ho iniziato tardi e anche la scelta di andare in B facendo questo tentativo non è andata bene. Oggi quella scelta non credo che la rifarei. Gli ultimi due anni e mezzo sono stati difficili, è normale che la media gol cali. Io in coppia con Immobile? Per le mie caratteristiche potrei giocare in coppia con tutti. E quindi si anche con Ciro. Posso giocare bene con tutti”.