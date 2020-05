Balotelli-Chiellini, pace fatta a Le Iene: cosa è successo

“Nel libro dico che Balotelli è una persona negativa e senza rispetto per il gruppo e lo confermo. Nella Confederations Cup in Brasile nel 2013 non ci diede una mano in nulla, roba da prenderlo a schiaffi”. Così Chiellini, in un’intervista rilasciata a Repubblica, aveva parlato dell’attaccante del Brescia.

Un’entrata a gamba tesa a cui ha fatto eco una riposta di Balotelli su Instagram, con la quale ha attaccato il suo ex capitano ai tempi della Nazionale. Un botta e risposta feroce che si è trasformato in un abbraccio virtuale grazie a Le Iene, che sono riusciti a mettere in contatto i due giocatori.

Balotelli e Chiellini alle Iene, cosa è successo

Così Balotelli, interpellato da Le Iene ha parlato della vicenda Chiellini: “Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene, abbraccio, grande!”. La risposta del difensore della Juventus non si è fatta attendere: “Ero indeciso se metterlo (in riferimento alla critica), però non raccontare nulla è brutto, mi sembrava da falso e ipocrita. Mi prendo annessi e connessi. Sbagliando ho imparato tanto e continuo a farlo giorno dopo giorno”.

“È la prima volta in vita mia che il casino l’hai fatto tu e non l’ho fatto io!”, ha scherzato Balotelli. “Ero invidioso! Perché nella vita per migliorare bisogna sbagliare!”. Ha risposto scherzando chiellini, che ha spiegato: “Ci sono stati degli screzi, a me dispiace ma qualcosa dovevo dire. Mario, poi ti avrei scritto fra un po’, te lo dirò di persona, più avanti”.