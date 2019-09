Balotelli fuma nello spogliatoio? No, bacia il crocifisso di papà Franco

È bastata un’immagine sfocata per alimentare il dubbio, soffiato sul fuoco del pregiudizio. Mentre il Brescia era impegnato in campo contro la Juventus, su Twitter è spuntato un video in cui viene ripreso Mario Balotelli avvicinare alla bocca un oggetto affusolato difficile da identificare.

Le immagini in questione sono quelle che DAZN ha ripreso nel prepartita con i bianconeri, e su Twitter è partito subito il tormentone: Balotelli fuma prima della partita. Nei pochi secondi del video in questione in effetti l’oggetto che l’attaccante italiano avvicina alla bocca potrebbe far pensare ad una sigaretta. Ma c’è un dettaglio di non poco conto che confuta tale tesi. Dalla bocca di Mario, infatti, non esce fumo.

Balotelli, un bacio al crocifisso di papà Franco

Nessuna traccia di fumo, niente di niente. Gli accusatori seriali hanno infatti preso un granchio in questo caso, perché il gesto di Balotelli ripreso a favore di telecamere è quanto di più personale si possa pensare. L’oggetto non identificato apparso nel video, infatti, è un crocefisso regalato all’attaccante dal papà adottivo Franco, scomparso nel 2015 e a cui Mario aveva promesso che sarebbe tornato in nazionale.

Un gesto affettuoso, uno slancio d’amore prima di debuttare di nuovo in Serie A con la maglia del Brescia. A riferire del crocifisso di Balotelli sono i suoi stessi amici, quelli più stretti, che conoscono i rituali del bomber, da sempre attaccatissimo al padre adottivo scomparso. Le accusa girate sul web sono quindi subito evaporate, come il fumo di sigaretta.