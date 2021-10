Bambina attaccata da un pitbull a Dragoncello

Una bambina è stata attaccata da un pitbull a Dragoncello, nel Parco Vittime del Razzismo. La bimba era nel parco con la babysitter quando l’animale l’ha aggredita all’improvviso.

Sul posto l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato la piccola al pronto soccorso dell’ospedale Grassi con diverse ferite sulla gamba, anche se non sarebbe in gravi condizioni. In seguito all’episodio, fra i presenti ci sono stati momenti di tensione che hanno reso necessario l’intervento della polizia. In base alla ricostruzione, il cane era libero, senza guinzaglio né museruola, e nonostante la baby sitter l’abbia protetta facendo da scudo, la piccola è stata morsa due volte.