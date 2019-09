Bambina di 8 anni violentata dal fisioterapista: orrore a Viterbo

L’orrore si è consumato a Tarquinia, dove un fisioterapista per mesi ha abusato di una bambina disabile di 8 anni in cura dall’uomo. Il fisioterapista avrebbe perpetrato gli abusi fino a primi giorni di settembre, come spiega il procuratore di Viterbo Paolo Auriemma: “Gli abusi sono avvenuti nell’ambito di attività privata svolta a domicilio ai danni di una bambina di otto anni, residente nel viterbese e affetta da disabilità”.

Fisioterapista violenta bambina, arrestato

Per il fisioterapista è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare dal gip di Viterbo. L’uomo si trova ora in carcere. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia dei genitori della bambina, che hanno notato segni sul corpo e atteggiamenti sospetti da parte della piccola.

L’uomo è stato quindi arrestato e portato nel carcere Mammagialla: la polizia ha sottoposto l’uomo a perquisizione personale “all’esito della quale è stato trovato materiale informatico, ancora in fase di analisi per gli eventuali ulteriori risvolti di carattere penale”. Le indagini intanto proseguono per capire se l’uomo si sia macchiato di altri atti del genere.