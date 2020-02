Bambini in quarantena e senza scuola? Arriva ‘Lezioni sul sofà’, un sito di fiabe e racconti tutto per loro

La paura non ferma la voglia di sognare. In questi giorni in cui l’allarme coronavirus ha occupato pensieri e preoccupazioni della maggior parte dei cittadini c’è chi ha pensato ad un modo per aiutare i bambini in questa situazione surreale. Scuole chiuse, quarantena imposta e quindi: bambini dentro casa.

Cosa fare quindi per loro? Certo, i modi per passare il tempo, anche in modo fruttuoso, non mancano tra un libro e un esercizio da svolgere a casa, ma in un mondo sempre più digitalizzato un sito tutto dedicato a loro, che li aiuti a sognare e ad evadere da questi giorni di preoccupazione è proprio un bel toccasana. E proprio con questo intento è nato leziosulsofa.it.

Cos’è ‘Lezioni su sofà’

La domanda è spontanea: cos’è Lezioni sul sofà. A spiegarlo è uno dei due ideatori, Matteo Corradini, che sulla propria pagina Facebook ha spiegato questa lodevole iniziativa creata insieme ad Andrea Valente e molti scrittori italiani per bambini e ragazzi: “C’è in giro un virus che si chiama Corona – Scrive Corradini – Le scuole sono chiuse. In giro consigliano di non andare. Come fare a scacciare la noia? Ci pensiamo noi scrittrici e scrittori italiani: facciamo noi lezione! Sulle cose più diverse, su quelle che ci piacciono, su quelle che vi piacciono, su quelle che non conoscevate, e su quelle che amate. Sono lezioni a casa, sono lezioni sul sofà”.

Il messaggio prosegue: “Con Andrea Valente ho pensato di radunare un gruppo di amici, autrici e autori che stimo, intorno a un progetto sperimentale: le lezioni sul sofà, per tutti quei ragazzi (e sono centinaia di migliaia) costretti a casa perché le scuole son chiuse, causa Coronavirus. Non lasceremo soli i nostri ragazzi in balia dei compiti e dei malefici videogame!!“. Un progetto interessante che ha riscontrato molto successo nel giro di poche ore, con migliaia di visualizzazioni al sito.