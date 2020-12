Bambino di 11 anni vittima di incidente pista di go-kart a Campo di Carne

Condizioni gravi ma stazionarie per il bambino di 11 anni vittima di un grave incidente presso la pista di go-kart a Campo di Carne lungo la via Nettunense. Il bimbo, che aveva ricevuto come regalo di compleanno il giro in pista, era stato trasferito d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Sabato il bambino ha potuto lasciare la terapia intensiva grazie a lievissimi miglioramenti. I carabinieri di Aprilia condurranno le indagini volte a fare chiarezza sull’incidente e sulle eventuali responsabilità dei gestori della struttura, dopo la denuncia dei genitori.

Indagini sul caso di Fabrizio Moretto

Continuano le indagini dei carabinieri in merito agli ultimi giorni di vita di Fabrizio Moretto, il cinquantenne freddato con un colpo di pistola una settimana fa a Sabaudia. Nel giorno di Santo Stefano l’ultimo blitz dopo le ispezioni a Natale nei campi alla ricerca delle tracce lasciate dal killer in fuga. Una vicenda complicata e intrecciata col mistero della morte di Erik D’Arienzo quattro mesi fa, omicidio che lo stesso Moretto non aveva contribuito a risolvere, affermando che la morte dell’amico fosse avvenuta per un incidente in scooter