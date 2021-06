Bambino scomparso ieri nel Mugello trovato dall’inviato de La Vita in Diretta

L’inviato di Vita in Diretta ha ritrovato il bambino scomparso ieri nel Mugello. Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi scomparso ieri nel Mugello, è stato ritrovato, fortunatamente vivo. E’ stato un inviato de La Vita in Diretta, Giuseppe Di Tommaso, a ritrovarlo a pochi chilometri di distanza dall’abitazione.

Dopo una lunga giornata di ricerche a Palazzuolo sul Senio, nel fiorentino, le ricerche sono andate avanti per tutta la notte con cani molecolari, cani da soccorso e volontari, in un territorio non facile per ritrovare un bambino di nemmeno 2 anni. Stando a quanto riferito dalla prefettura di Firenze, Nicola è stato trovato a circa tre chilometri dalla sua casa, in fondo a una scarpata.

La scoperta grazie al giornalista della trasmissione pomeridiana di Rai 1 condotta da Alberto Matano. Il piccolo sembrerebbe in buone condizioni.